Presos políticos en España: primer detenido por ‘molestar’ frente al casoplón de Iglesias y Montero

Miguel Frontera, organizador de las concentraciones junto a la casa de Irene Montero y Pablo Iglesias, ha sido detenido esta semana acusado de grabar el interior de la vivienda de los ‘marqueses de Galapagar’.

Como hace de forma habitual, su único delito ha sido el de gritar contra la ministra de Igualdad y el vicepresidente segundo del Gobierno desde los alrededores del chalé de Galapagar.

Frontera ha publicado vídeos en los últimos días explicando que jugaba con la Guardia Civil al “gato y al ratón” mientras protestaba alrededor del domicilio de los también líderes de Unidas Podemos.

Los agentes han detenido, tal vez por orden directa del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, a este activista acusado de encaramarse a una roca situada a menos de dos metros del casoplón y empezó a grabar el interior del recinto donde se encontraban Pablo Iglesias e Irene Montero junto a su familia.

La denuncia parte del propio Pablo Iglesias, quien asegura que le descubrió grabando en el interior de su domicilio. La acusación del político causaba la reacción inmediata de la Benemérita: Frontera, pasadas las nueve de la noche de ese domingo, fue detenido y trasladado al cuartel de la Guardia Civil siendo puesto en libertad a las 2:30 de la madrugada.

El activista anti-Podemos se enfrenta ahora a un delito contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, por el descubrimiento y revelación de secretos recogido en el artículo 197 del Código Penal. Él ha negado los hechos.

Estamos ante una detención que aparenta ser excesiva y que recuerda a la represión chavista en Venezuela a quien discrepa de la línea oficial de Nicolás Maduro. ¿Vamos a tener presos políticos por ejercer el derecho a manifestarse?

Por su parte, Miguel Frontera ha contado en Estado de Alarma, el canal de Youtube de Javier Negre, que ha dejado las caceroladas para “no molestar a los vecinos” pero que iba a volver al lugar para gritar aún más alto y que lo que grabara se lo iba a pasar al periodista. Además ha dicho que Iglesias estaría «cabreado» por los resultados electorales.

También aseguró que fue bien tratado por la Guardia Civil y que los agentes se mantienen “neutrales”.

A la pregunta de Negre de si creía que estaba acosando a una familia, Frontera ha respondido: “Nosotros estamos protestando contra las mentiras. (…) Yo no me considero un acosador para nada, yo voy con mi bandera de España y lo más grave que hago es poner la canción de Manolo Escobar a lo mejor un poquito alta, pero el altavoz que estoy usando ahora mismo me cabe en el bolsillo”.