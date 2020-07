El Ayuntamiento socialista de Logroño promueve fiestas que incumplen las medidas sanitarias y a metros de una residencia de enfermos de Alzheimer

En plena escalada de rebrotes de coronavirus, y cuando se exige a los ciudadanos responsabilidad y cumplimiento de las medidas santarias, el Ayuntamiento de Logroño promueve fiestas y conciertos sin ningún tipo de control.

El concejal del Grupo Municipal Popular, Pablo Santaolalla, ha denunciado la «irregular gestión» de la iniciativa de los conciertos que se han organizado en las instalaciones deportivas de Pradoviejo.

Lo más grave de estas fiestas, promovidas y financiadas por el Ayuntamiento que regentea el socialista Pablo Hermoso de Mendoza González, es que no han tenido en cuenta la cercanía de la residencia de El Sol para enfermos de Alzheimer, a solo unos metros de distancia del escenario.

El concejal popular ha señalado además que los conciertos «incumplen la ordenanza de protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones en la ciudad».

Santaolalla denuncia también en conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital que la iniciativa no cuenta con un protocolo adecuado para la prevención de contagios de COVID-19 durante el transcurso de los conciertos.

“En este tipo de eventos es clave la trazabilidad, saber quién ha asistido para si se detecta un caso poder rastrear. En estos conciertos no existe control de acceso, no hay gel desinfectante, el uso de las mascarillas no es obligatorio, y tenemos dudas sobre la desinfección de los espacios antes y después de cada concierto”