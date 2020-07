El épico zasca de Teodoro García-Egea a Pablo Iglesias en el Congreso para risotadas de todos

Se notó el avance de julio y la previa noche de tremenda tormenta eléctrica en Madrid, porque este 22 de julio de 2020 en el Pleno del Congreso de los Diputados, los ánimos estaban muy caldeados.

Claro, que también colaboró el asunto de la Cumbre Europea y los aplausitos en comandita a Sánchez y el avance del coronavirus por rebrotes en claro devenir de una segunda oleada terrible en España.

Así que primero se la tuvieron tiesas Pablo Casado y Pedro Sánchez, para después dejar paso a un durísimo enfrentamiento -como viene siendo habitual- entre sus manos derechas, Cayetana Álvarez de Toledo y Carmen Calvo.

El tercer acto cargado de tensión fue el también clásico Teodoro García-Egea ‘preguntando’ al vicepresidente Pablo Iglesias, que empezó bajito de intensidad pero terminó con un zasca glorioso del popular al podemita para risotadas de toda la Cámara Baja, incluido el propio vicepresidente:

Teodoro: Señor Iglesias, su paso por el Gobierno ha tenido una finalidad, comprobar que usted es un fraude, porque vino a regenerar la política y ha terminado siendo el emperador de las cloacas. Ya que es usted tanto de tarjetas, en Galicia le han sacado la roja. Cierre al salir, señor Iglesias. ¿Qué autocrítica hace usted, señor Iglesias?

Iglesias: Anímese Don Teodoro, que le veo a usted hoy más apagado que frecuentemente. Y animo a su bancada, que ni aplauso le ha dedicado hoy. Esta crisis ha sido una cura de humildad para todos, para este Gobierno también. Pero hay cosas que no hemos conseguido aún y con las que tenemos que ser críticos; por ejemplo, en la situación de los temporeros. Somos autocríticos y seguiremos siéndolo.

Teodoro: Los que tienen mala cara y mal ánimo son los diputados electos en el parlamento de Galicia. Señor Iglesias, usted se queja de que en Europa no se fían de su Gobierno, pero claro, en Europa no hay un vicepresidente que haya robado la tarjeta de un móvil, la haya escondido durante meses y que ahora está investigado por la Justicia. ¡En Europa se suele pedir el número de teléfono, no robar el móvil! Pero la culpa no es solo suya, sino sobre todo del que tiene al lado, porque son más graves los silencios de Pedro Sánchez que las palabras del Señor Iglesias. El Señor Sánchez ha permitido que hoy las cloacas se sienten en el Consejo de Ministros. Señor Iglesias, la Audiencia Nacional le investiga, sería bueno que aclarase si sigue pensando aquello de que en política no se pide perdón, se dimite.