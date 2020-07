El memorable discurso de Toni Cantó en defensa de la Monarquía que deja sin argumentos a los aliados del separatismo que quieren tumbarla

Toni Cantó ha plantado cara a los simpatizantes del separatismo en Valencia que aprovechan las informaciones sobre Don Juan Carlos para poner en marcha su ambicioso plan que cuenta con el respaldo y apoyo del propio vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias: tumbar la Monarquía en España -y con ella los valores que representa la Corona- e implantar su añorada República.

El partido nacionalista Compromís presentó una proposición no de ley para investigar a Juan Carlos I.

De fondo, lo de siempre. Usar las cuentas ‘offshore’ del emérito para atacar a la Monarquía y a los valores que salvaguarda la Corona en España.

Hoy he querido defender a la Corona, que tantas veces ha velado por los españoles

Pero a Cantó no le engañan estos aprendices de revolucionarios. El de Ciudadanos le decía a la cara el siguiente discurso al portavoz de Compromís, Fran Ferri, en las Cortes Valencianas.

Sus palabras, compartidas por él mismo en su perfil de Twitter, se han convertido en virales:

El 23 de Febrero de 1981 mi mamá nos sacó del instituto a rastras a mi y a mis hermanos y en el trayecto escuchamos por la radio como unos energúmenos mandaban al suelo a la democracia española y forcejeaban con Suárez y con Gutiérrez Mellado, un presidente cabal y un soldado valiente.

Al llegar a casa mamá nos enchufó la tele y nos quedamos frente a ella durante horas de angustia y mi papá, aterrado, quemaba documentación. Al final salió el Rey, y mandó parar a los malos, y entonces mi mamá respiró hondo y papá dejó de quemar papeles.

En octubre del 17 yo esperaba que el Rey hiciera lo mismo, ¿saben por qué? Porque ni Sánchez ni Rajoy lo hacían. Llevaba días viendo como unos vándalos quemaban calles y unos sinvergüenzas que ahora lloriquean se subían sobre los coches de la guardia civil y amenazaban a las autoridades.

Una clase política como con la que ustedes simpatizan (a Compromís) se saltaba la ley como Tejero pero en catalán y a color. Y ustedes señor Ferri no dijeron ni pío pero fue nuestro Rey quién paró el golpe. Hablo de los dos reyes porque ustedes no me engañan, esto que traen ustedes aquí va de atacar a la Monarquía y la Constitución del 78 para implantar su República bananera, señores de Compromís, que vivimos la clase más grave de la democracia, y ¿esto es lo que ustedes traen a las cortes? Vergüenza les debería dar. Vivimos en una las mejores democracias del mundo, una democracia que ustedes desprecian, pero como muchas de las mejores del mundo, es una Monarquía.

Algunos nos dejaremos la piel para impedir que unos populistas consentidos instauren de nuevo la censura despreciando lo que tanto sudor, sangre y lágrimas. Decía Savater que queremos ver la bandera española en las instituciones porque así sabremos que ahí se defienden nuestras libertades públicas, por eso queremos seguir viendo a nuestro Rey, porque cada vez que habla nos defiende a todos nosotros.