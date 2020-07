VOX reacciona a la ‘información’ de dónde está la casa de Abascal: «Iglesias lo hace para enviar después allí a sus canallas»

VOX ha reaccionado con furia a la información del libelo podemita, ‘La última hora‘, sobre la casa de Santiago Abascal.

Como contábamos en PD, el panfleto de Dina Bousselham aportaba una gran ‘exclusiva’ sobre la localización exacta del domicilio del político español.

Desde la cuenta oficial del partido derechista tienen claro con qué intención: «Iglesias lo hace para enviar después a sus canallas».

Y es que es posible que el vicepresidente, harto de tantas manifestaciones frente a su casoplón de Galapagar, haya optado por esta estrategia para hostigar a Abascal en su propio domicilio.

El vicepandemias y agente chavista-iraní manda a su empleada marroquí, la de la tarjeta, que localice la vivienda de Santiago Abascal para enviar después a sus canallas. Hay bichos que se creen muy peligrosos cuando se sienten acorralados. https://t.co/x6aFlfD0vw — vox_es 🇪🇸 (@vox_es) July 24, 2020

«Hay bichos que se creen muy peligrosos cuando están acorralados»

En VOX no han ahorrado epítetos para denunciar esta artimaña del dúo Iglesias-Bousselham, que tantas líneas está ocupando en los medios a cuenta de su ya famosa tarjeta SIM.

Bousselaham es directora de ‘La última hora’ desde la creación de este panfleto. Una idea que criticó incluso Ramón Espinar. Hay quién sospecha que Podemos la colocó en la dirección de este medio -sin tener la carrera de Periodismo- como manera de comprar su silencio en relación al caso del móvil supuestamente robado, que ahora se investiga en los juzgados.

El libelo podemita de Dina destapa otro gran ‘escándalo’ de la derecha: Abascal vive en una bonita casa de Arturo Soria

El libelo podemita dirigido por Dina Bousselham sigue demostrado que se les da mejor la propaganda que el periodismo y mandaba el siguiente tuit en las últimas horas de este jueves 23 de julio de 2020.

La ‘bomba’ que tenían preparada era la siguiente: Santiago Abascal, líder de VOX, vive en un chalet de 285 metros cuadrados en Pinar del Rey, «una zona con uno de los códigos postales más ricos de la capital madrileña».

A los redactores del panfleto de Bousselham, les sorprende que «la casa está muy bien comunicada, entre la calle de Arturo Soria y la Avenida de San Luis». El siguiente párrafo es demoledor, porque intenta establecer una conexión que no se sostiene:

A unos minutos caminando de la sede de Unidad Editorial, la empresa editora de El Mundo, el periódico que mantiene simpatía editorial con el partido de ultraderecha

¿Cómo se quedan con estas revelaciones periodísticas? A cuadros, imaginamos. Venían a transformar la política y al final cambiaron el periodismo por la propaganda, pero sin avisar.

Iglesias: «Los políticos con chalet son peligrosos»

Tres años antes de comprarse un chalet -o un casoplón, si lo prefieren-, el referente moral y político de ‘La última hora’, Pablo Iglesias, decía lo siguiente:

«Los políticos que viven en chalets me parecen peligrosos. No saben lo que pasa fuera. Es decir, este rollo de los políticos que viven en Somosaguas, que viven en chalets, que no saben que es coger el transporte público…» afirmaba en el año 2015, en ‘El programa de Ana Rosa’.

Iglesias en aquel entonces vivía en un piso del barrio obrero de Vallecas, que se afanó por enseñar a la presentadora. Nada hacía presagiar que unos años después, Iglesias adquiriría un tremendo chalet en Galapagar, que ahora custodian día sí día también agentes de la Guardia Civil.