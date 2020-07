Entrevista a Antonio Robles: «Évole y Griso son cobardes que ganan mucho dinero por no mojarse ante el separatismo»

Este 27 de julio de 2020 se presentará en Madrid el libro ‘Equidistantes exquisitos’ (Ediciones Hildy), la última obra de Antonio Robles. El acto. que será presencial y telemático, lo organiza CLAC en ARGO (Asociación Racional de Gastronomía y Ocio).

En la sala estarán Juan Carlos Girauta, Eduardo Inda, Nicolás Redondo Terreros, Sergio Fidalgo y Antonio Robles. Albert Boadella lo estará de manera telemática. Los interesados en acudir, bien sea de manera presencial o telemática han de enviar un mail a prensaclac@gmail.com. El libro se puede adquirir en este enlace de Amazon.

El libro cuenta con un prólogo del dramaturgo Albert Boadella en el que define con precisión a los “equidistantes exquisitos” que “corresponden a un género de personas que han obtenido gran predicamento en la España actual.

Robles disecciona en esta obra lo que define como “equidistancia” de personajes tan relevantes como Jordi Évole, Pepe Rubianes, Luis del Olmo, Carmen Chacón, Manuel Vázquez Montalbán, Josep Maria Álvarez, Jordi Pujol, Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, José Montilla, Gabriel Rufián, Josep Piqué, Meritxell Batet o el Gran Wyoming, entre otros muchos.

En conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital, Antonio Robles define al ‘equidistante’ como «aquel que prefiere no comprometerse, que nada y guarda la ropa» ante el separatismo.

«Personajes como Évole o Griso son los equidistantes más peligrosos. Se han las victimas de la situación cuando en realidad no son víctimas, ganan mucho dinero gracias a no mojarse. Son los cobardes por interés».

«A mí el equidistante que me da más pena es el que es intelectualmente equidistante, no tiene autoestima para enfrentarse al agresor. Llamarle a alguien facha es lo más fascista y eso está a la orden del día en Cataluña. Entiendo que por carácter no son capaces de remontar el vuelo y te lo demuestran solo en la intimidad, cuando no nadie les ve y ves que podrían haberte apoyado pero no lo han hecho».

«La intelligentsia contra el nacionalismo al comienzo era de toda izquierdas. Cuenta la leyenda que Jorge Fernández Díaz en los años ’80 recibía dinero de los Pujol para que ellos representaran a la derecha española y los convergentes a los nacionalistas catalanes. Hasta que apareció Alejo Vidal Quadras y Aznar le cortó la cabeza. Si hubiera seguido Vidal Quadras todo hubiera sido distinto y Ciudadanos no hubiese sido necesario»

«Todos los males que tenemos desde la Transición se deben a Pujol y a Zapatero»