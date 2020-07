Victorino Martín retrata a Yolanda Díaz y a Podemos: «En el pasado su grupo promovió el escrache, siendo la tauromaquia uno de sus objetivos»

El ganadero y presidente de la Fundación del Toro de Lidia, Victorino Martín, ha dejado retratada a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras el ‘escrache’ que sufrió recientemente a manos de un grupo de profesionales del mundo del toro, a los que ella y su Ministerio «niegan unas prestaciones a las que tienen derecho».

Se refiere Martín a lo sucedido hace escasas fechas en Toledo, donde un grupo de toreros, banderilleros y gente vinculada al sector taurino increparon y abuchearon a la ministra, en un contexto de tensión y que afortunadamente pudo ser controlado y no fue a mayores.

El dueño de la mítica divisa de la ‘A coronada’ ha condenado lo sucedido pero le ha recordado un pequeño aspecto a la de Podemos:

El zasca que a continuación calza el ganadero a los medios afines a Podemos, como los digitales eldiario.es, infoLibre, radios como la SER o televisiones como laSexta es de escándalo:

Martín se queja porque la ministra se ha negado a recibirles y le afea que se quiera escudar en lo sucedido el otro día en Toledo para justificar no negociar con ellos:

No utilice un error provocado por la desesperación como vía para dejar atrás a centenares de familias, personas que cumplen sus obligaciones como ciudadanos. No es tiempo de jugar con unos ciudadanos que tienen una profesión que a usted no le gusta, no puede primar la ideología sobre la justicia y el orden jurídico, es momento de responder por ellos, también son su responsabilidad.