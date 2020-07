Casado señala a las ‘plañideras’ de Sánchez: «La pandemia se descontrola, el paro disparado y usted viene aquí y ellos le aplauden»

Pablo Casado no solo se ha mostrado muy crítico con la euforia de la que ha hecho gala Pedro Sánchez en su discurso sino que además ha señalado directamente a las ‘plañideras’ del socialista.

Como ha señalado acertadamente Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, el grupo socialista se ha saltado la norma sanitaria y ha acudido al pleno del Congreso de este miércoles 29 de julio con todos sus diputados para que el presidente tenga su ‘homenaje’.

Casado, como jefe de la oposición, ha utilizado este aspecto para armar su discurso. Una intervención muy crítica contra el triunfalismo de Sánchez, resaltando que la pandemia ha dejado un alto número de muertos y un paro ya desbocado, según la última EPA.

Señores del Grupo Socialista, ¿por qué aplauden tanto? No entiendo lo que está pasando en esta sesión. Estamos en un país que ha perdido a 45.000 personas, la situación de los rebrotes es preocupante. Es pueril y ofensivo en esta ceremonia de autobombo. Les falta el respaldo de una mayoría y de otros países. Un Gobierno con 120 escaños debería tener más humildad y en España estamos viviendo un drama. El triunfalismo llega a ser ofensivo. Ese triunfalismo ha tenido a lo mejor que ver con la relajación social. Aquí iba todo fenomenal. Se lo digo sin acritud, acabemos ya con este triunfalismo. Los ministerios vuelven a estar completamente desbordados. No se enteran más que por la prensa de lo que está ocurriendo. Hagamos contra los rebrotes lo que hay que hacer Hemos sido leales como oposición. No han contestado, tienen la oportunidad. Hay tres leyes en vigor que funcionan. Le pido que nos encerremos aquí en agosto y saquemos adelante un pacto para la sanidad El paro ha crecido 10 veces más en España que en los otros países europeos. No es una cuestión de simetría, sino de cómo ha reaccionado usted a la pandemia. Llegamos así a la gran recesión. Nos dan cifras como las de la EPA de ayer, pero usted viene aquí y le aplauden La situación en una pandemia es catastrófica, pero mucho más que en otros países

Sánchez se coloca a sí mismo en la historia y asegura que España tendrá con él un Plan Marshall del que se quedó fuera Franco

El presidente de Gobierno Pedro Sánchez ha comparecido este miércoles 29 de julio de 2020 en el último pleno del Congreso del actual curso político -marcado inevitablemente por la pandemia del Covid-19- para informar sobre los resultados del último Consejo Europeo.

Y lo ha hecho para colocarse a él y a su Gobierno en la historia. España podrá acceder ahora a un nuevo ‘Plan Marshall’ -nuestro país recibirá 140.000 millones de los 750.000 millones aprobados en el fondo de reconstrucción- que no pudo conseguir para sí la España de Franco.

Según Sánchez, el país se quedó fuera de la ayuda americana por su «afinidad con el régimen nazi«, pero lo cierto es que nuestro país no pudo acceder al plan de reconstrucción europea porque no participó en la Segunda Guerra Mundial. No obstante, y a pesar de estar aislada internacionalmente, España consiguió establecer rápidamente acuerdos bilaterales que le permitieron acceder a la financiación norteamericana.

Pero lo que diga la historia da igual para Sánchez, empeñado en escribir un nuevo capítulo donde él sea el absoluto protagonista. «La posición de España fue determinante para el resultado de esas negociaciones», ha dicho desde la tribuna de oradores, empeñado en que le sea reconocido todo el mérito del acuerdo. Los aplausos de su bancada al entrar en el hemiciclo, por segundo día consecutivo, así lo indican. No es habitual en la democracia española encontrar un líder con tanto afán de protagonismo.

Moción de censura de VOX en septiembre

Santiago Abascal, líder de VOX, soltaba la bomba al final de su intervención: moción de censura contra el presidente Sánchez en el mes de septiembre.

En otoño, si no dimiten, seremos de nuevo los campeones de la epidemia y de la ruina. Ustedes siguen agravando el problema con cada decisión que toma. Viene a esta Cámara para que le aplaudamos un acuerdo lleno de mentiras, porque es un rescate

Les anuncio que no nos queda más remedio que presentar en septiembre la moción de censura