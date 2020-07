Sánchez se coloca a sí mismo en la historia y asegura que España tendrá con él un Plan Marshall del que se quedó fuera Franco

El presidente de Gobierno Pedro Sánchez ha comparecido este miércoles 29 de julio de 2020 en el último pleno del Congreso del actual curso político -marcado inevitablemente por la pandemia del Covid-19- para informar sobre los resultados del último Consejo Europeo.

Y lo ha hecho para colocarse a él y a su Gobierno en la historia. España podrá acceder ahora a un nuevo ‘Plan Marshall’ -nuestro país recibirá 140.000 millones de los 750.000 millones aprobados en el fondo de reconstrucción- que no pudo conseguir para sí la España de Franco.

Según Sánchez, el país se quedó fuera de la ayuda americana por su «afinidad con el régimen nazi«, pero lo cierto es que nuestro país no pudo acceder al plan de reconstrucción europea porque no participó en la Segunda Guerra Mundial. No obstante, y a pesar de estar aislada internacionalmente, España consiguió establecer rápidamente acuerdos bilaterales que le permitieron acceder a la financiación norteamericana.

Pero lo que diga la historia da igual para Sánchez, empeñado en escribir un nuevo capítulo donde él sea el absoluto protagonista. «La posición de España fue determinante para el resultado de esas negociaciones», ha dicho desde la tribuna de oradores, empeñado en que le sea reconocido todo el mérito del acuerdo. Los aplausos de su bancada al entrar en el hemiciclo, por segundo día consecutivo, así lo indican. No es habitual en la democracia española encontrar un líder con tanto afán de protagonismo.

«España y Europa no se podían permitir un fracaso», arengaba Sánchez a los suyos, frente a una bancada, la de la derecha, a la que ha vuelto a despreciar. En concreto, ha vuelto a alertar del ascenso de VOX en España y de la ultraderecha en Europa, lo que le ha valido los aplausos y la sorna de la bancada de los de Santiago Abascal.

«Yo me he sentado con líderes políticos durante cuatro días que nada tienen que ver con mi pensamiento ni con mi idea de Europa», se pavoneaba Sánchez, que no ha perdido ocasión de colocar el mensaje el tremendo trabajo que le llevó conseguir el acuerdo. Hace escasas fechas, en rueda de prensa, aseguró que había tenido que trasnochar «dos días seguidos» para sellar el pacto. «Europa merece la pena y los españoles se merecían que estuviéramos a la altura», ha remachado.

Las cifras del acuerdo

Sánchez ha podido repetir que esto es otro Plan Marshall por lo menos una decena de veces. El presidente no ha tenido reparo en hablar de cifras y cifras para mayor gloria de su intervención en Bruselas:

Es un acuerdo ambicioso, sin precedentes, las cifras son enormes. Los 750.000 millones de euros corresponden a un 4,6% del PIB europeo. Una recuperación que recién acaba de comenzar tras unos meses muy difíciles. La vinculación de los fondos con el marco financiero quiere ser mucho más que una medicina para curar la herida provocada por el virus. Estamos ante la oportunidad de retomar la senda del crecimiento y de hacerlo sobre pilares mucho más sólidos Tenemos que utilizar los fondos para ser más fuertes y más competitivos, porque nadie se quede atrás. España tendrá 140.000 millones de euros adicionales, el 11% de nuestro PIB. Su potencial para relanzar el crecimiento en el medio plazo es una oportunidad histórica que debemos aprovechar

La política agrícola común

«Ha sido una de las obsesiones negociadoras de España, y una de las luchas más difíciles. El sector agroalimentario está entre las principales obsesiones de este Gobierno. Su trabajo durante el confinamiento ha sido ejemplar y sus reivindicaciones son plenamente asumidas por mi Gobierno», ha declarado Sánchez en relación al mundo del campo y del sector alimentario. Otra muesca más de ‘hemos conseguido’.