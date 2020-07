Iker Jiménez deja KO a Sánchez, Illa y Simón por el «comité fantasma»: «No me lo puedo creer, de verdad me quedo helado»

Iker Jiménez regresó este jueves 30 de mayo de 2020 con su programa «La estirpe de los libres».

El presentador dejó claro que retornaba en este espacio por la necesidad de conocer lo que está sucediendo en España con el COVID-19: los casi 500 rebrotes, el fallecimiento de los jóvenes, el regreso a las escuelas, la situación en las diferentes comunidades autónomas, pero también, las mentiras de Sánchez, Illa y Simón con el comité de expertos.

En el programa que se transmite por Youtube, Jiménez mostró su estupor ante la información que salió a la luz el pasado miércoles y que terminaba de confirmar el propio ministro de Sanidad un día después.

«Yo, de verdad, me quedo un poco helado con ese comité de expertos… ¿qué se sabe de eso?», preguntó Jiménez, ante esto Carmen Porter respondió de forma contundente: «Se sabe que no hubo comité». El presentador, que no salía de su asombro y dijo:

«Si los que supuestamente tenían que dar luz mienten de una manera tan descabellada, como si fuese un chiste malo de Gila, cualquier teoría conspiranoica se dispara».

El expresentador de ‘Cuarto Milenio’ estaba perplejo, y no se cortó para, a pesar de su incredulidad como profesional, demostrar su asombro: «He oído muchas cosas, pero de verdad, de corazón, esto no me lo puedo creer. Me imagino que habría un mesa un comité de expertos hablando».

La periodista Carmen Porter añadió que en efecto, «el Ministerio de Sanidad lo ha reconocido» y recordó el contexto en el que se producía:

«Jamás existió el comité de expertos. Fernando Simón se negó a dar esas identidades, ¿te acuerdas? Muchos medios de comunicación preguntábamos por sus nombres y decían que no los desvelaban porque podían tener presiones, cuando realmente preferían no dar los nombres porque no existían», aclaró la colaboradora que en tono irónico se refirió al supuesto equipo médico del Gobierno socialcomunista como «comité fantasma».