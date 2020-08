España alucina con la desfachatez de María Jesús Montero: «Lo peor de la situación económica ha pasado»

España alucina con las últimas declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en laSexta Noche.

Montero afirmó lo siguiente:

Unas declaraciones cuanto menos aventuradas porque nada garantiza que la economía española no siga empeorando, habida cuenta de las negras previsiones de diversos organismos oficiales e independientes para nuestro país.

Y es que España es el país que ha sufrido un desplome del PIB mucho mayor que el de sus socios europeos. Los datos hablan por sí solos: la economía se ha hundido un 18,5% en el trimestre y cae un 22% en la tasa internanual. Nuestro país cae mucho más que la eurozona por su elevada dependencia del turismo y del sector servicios.

Pero nada puede garantizar que la cosa no vaya a empeorar porque si bien en otras crisis, como la financiera, el verano, con la llegada de tantos y tantos turistas extranjeros ayudaba a paliar los números macroeconómicos, esta vez no habrá tal salvavidas.

La campaña del turismo se ha hundido. Belgas, británicos, franceses y holandeses han dejado de venir a nuestro país.

La Cámara de Comercio augura una caída del PIB total del 12,6%. La CEOE aseguró que o hay reformas o no será posible normalizar la actividad económica.

La vicesecretaria de política sectorial del PP, Elvira Rodríguez, decía que: «En el horizonte vemos un otoño muy oscuro y va a ser muy malo para los españoles».

El Gobierno prefiere atrincherarse en la idea de que lo peor ya ha pasado.

En estos casos, las redes sociales pueden ser un buen termómetro de la situación. Y la conclusión es que los usuarios alucinaban con ese optimismo de Montero:

Esta declaración me la guardo. Me temo que se la voy a tener que restregar cada mes, cuando salgan las cifras del paro.

Esto ya lo viví con ZP y cuando el resto de países iban saliendo nosotros nos metimos el hostión porque se dedicó a decirnos durante meses, creo casi 2 años, que aquí no llegaría la crisis. No sé cómo llamar a esta patología socialista pero lo malo es q muchos los creen.

No salgo de mi asombro. «lo peor de la situación económica ha pasado»? Ojala fuese cierto, queda lo peor, comenzando porque el Estado no esta y no estará teniendo los ingresos de impuestos y las aportaciones del rescate no son suficientes…No espera a dimitir, hagalo ya!!!

— Pep Amier (@pepamier) August 2, 2020