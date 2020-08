Girauta se encara con el marido de Inés Arrimadas por considerarle un “oportunista de la política”: “Vaya, ¿queréis que hablemos?”

Juan Carlos Girauta se encaró, en las redes sociales, con Xavier Cima. Sí, el marido de Inés Arrimadas.

El exdirigente de Ciudadanos tomó como una ofensa el ‘me gusta’ que Cima dio a una publicación del periodista de RTVE, José Ramón Patterson, donde llama a Girauta “oportunista de la política”.

El origen de los roces se remite al pasado viernes 31 de julio, cuando Radio Televisión Española (RTVE) volvió a estar en el centro de la polémica por publicar en su web un gráfico en el que suavizaba la dramática caída del PIB español en el segundo trimestre, el 18,5%.

En concreto, la cadena dirigida por Rosa María Mateo presentó a España como el mejor posicionado en términos económicos, superando a Francia e Italia, a los que se atribuía un déficit mucho mayor.

A pesar de que RTVE rectificó y pidió disculpas por este «error», existe la sensación de que fue un intento de manipulación política. Por eso, Juan Carlos Girauta, pidió sin ambages el cierre de RTVE.

“Gráficos de trilero. Mírenlos bien. Por el cierre de RTVE”, publicó el ex de Ciudadanos. Lo que generó la polémica respuesta de José Ramón Patterson y el posterior ‘like’ del marido de Inés Arrimadas.

Un usuario fue quien vio el ‘me gusta’ de Cima y advirtió a Girauta a través de la misma red social.

“Aunque sólo sea por decoro y educación, me parece que el marido de Inés Arrimadas no debería dar ‘me gusta’ a tuits que llaman a Juan Carlos Girauta ‘oportunista de la política’”.

Aunque sólo sea por decoro y educación, me parece que el marido de @InesArrimadas no debería dar 'me gusta' a tuits que llaman a @GirautaOficial "oportunista de la política". pic.twitter.com/bN7tlpmfTA

— Víctor L.D.🖤🇪🇸 (@VictorLDelgado) August 1, 2020