Los derechos humanos no se mendigan se exigen.

Nuestras vidas empiezan a terminar el día en que guardamos silencio sobre las cosas que importan. Martin Luther King Jr.

Hace más de treinta años que los Guardias Civiles en la España democrática solicitaron por vía pacífica y sin armas un derecho fundamental como era y es el derecho de asociación. Dicha acción democrática que no necesitaba permiso alguno dio inicio a acciones graves y criminales contra cientos de Guardias Civiles mediante la denominada Operación Columna, ver enlace, Un poco de historia democrática y lo más grave hechas desde el estado por funcionarios públicos, con el dinero de todos y sin garantías judiciales y constitucionales de tipo alguno.

De noche y sin amparo judicial –sentencia TEDH 69966-01 que condena a España– se procedió por solicitar derechos constitucionales y humanos—Derecho de asociación– a la detención de cientos de Guardias Civiles acusándolos de sedición militar, ingresándolos en prisiones militares. La Operación delictual columna es un documento histórico que muestra que en España la democracia presenta graves lagunas que al día de hoy ni hay sido investigadas.

La lucha del movimiento democrático de la Guardia Civil es una lucha por la democracia y el respeto a los derechos humanos, y sin duda una demostración de que la corrupción es la norma general y aceptada en un estado que ya está putrefacto.

Cada día vemos cómo el TEDH, condena a España y obliga a dejar sin efecto sentencia tras sentencia ante lo cual el estado español tiene que ejecutar lo que dice Europa, especialmente lo hace y lo hace con suma rapidez cuando alguno de los beneficiados se llama Otegui o tiene relación con la banda terrorista de ETA. Cosa distinta sucede con los Guardias Civiles democráticos los cuales ganaron sentencias como la 69966-01, que condena a España con rotundidad dejando claro que no sólo se vulnero un conjunto de derechos entre ellos se produjo detenciones ilegales, al declarar dicha sentencia que la guardia civil no estaba sometida a la justicia ni a los códigos militares.

Gobierno tras gobierno, ministro-a tras ministro-a, ha recibido el dossier original de la operación columna. El parlamento en repetidas ocasiones aprobó el reconocimiento y la rehabilitación de los Guardias Civiles Democráticos, pero nuestras señorías diputados y senadores, siguen en el mismo campo, el de la indecencia, el de la indignidad, el de la maldad y en el que les traerá no vientos sino grandes y graves tempestades, sin justicia no hay paz, y sin paz no hay pueblos que duren mucho tiempo.

Para finalizar, nuestros muertos se retuercen en sus tumbas, y en los cementerios no hay paz, y eso nos lleva a dejar en el aire aquel lema tan viejo pero tan evidente, que nos dice : Los errores de los padres se transmiten hasta la tercera o cuarta generación”. y la gran nación que es España no es menos.

Para terminar Ya, Tenemos la fuerza de la razón y no la razón de la fuerza, eso es lo que le falta a todos los diputados, senadores y responsables públicos que hablan de democracia, justicia y legalidad, y carecen de dignidad y de vergüenza, con esta clase política España está abocada al más terrible los fracasos.