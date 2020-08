El ataque machista de Echenique a las mujeres que critican a Irene Montero: «Son 4 o 5 que se llaman a sí mismas feministas y de izquierdas»

Las feministas alzaron la voz para mandar un claro mensaje: Irene Montero, dimisión ya.

Las propias mujeres son las que consideran que la pareja de Pablo Iglesias demuestra una ignorancia incompatible con su cargo con el Ministerio de Igualdad.

Las peticiones de su dimisión llegan como una explosión tras su polémica declaración en una entrevista con InfoLibre.

La ministra fue preguntada por el debate sobre si existen los hombres y mujeres más allá que como un concepto o un sentimiento al que uno se puede adherir.

Su respuesta fue lapidaria y provocó la indignación de un feminismo que exige su ‘cabeza’ de inmediato.

En concreto, la pareja de Iglesias respondió que:

“Respeto mucho el debate. Y voy a entrar en él, pero quiero dejar claro que la existencia de las personas trans es una realidad. El género que se les asignó al nacer no es con el que se identifican. Eso no está sujeto a debate y, por tanto, mi obligación como ministra es garantizar sus derechos. ¿Existen los hombres y las mujeres? ¿Qué es ser hombre y mujer? ¿Cómo se conceptualiza en las diversas teorías el binomio sexo-género y cómo se traslada a los derechos y políticas públicas? ¿Cuál es el nivel de hormonas que tenemos que tener para ser consideradas hombres o mujeres? ¿Cuánta talla de pecho tenemos que tener para ser hombre o mujer? ¿El sexo son sólo los genitales externos o es también el nivel de hormonas tradicionalmente consideradas por la biología masculinas o femeninas? ¿Es el sexo algo genético? Ese debate es muy interesante. No es nuevo en el movimiento feminista, pero quizá nos aporte una visión poco útil a la hora de diseñar políticas públicas”.