El primer carnét x puntos, una herramienta contra los abusos de poder

Cuando era joven había decidido ser pianista en un burdel o político profesional. A decir verdad, no hay mucha diferencia. (Harry S. Truman)

El Carné X Puntos es un boletín informativo que nació en 2010, Ver enlace Carnet X Puntos un modelo de lucha Policías y Guardias Civiles en el seno del Sindicato Unificado de Policía, SUP. Se constituyó como una herramienta para denunciar a los mandos policiales que abusaban del cargo, a los políticos, y para comunicar internamente en el sindicato asuntos de interés. Se remitía, además de a comités territoriales y afiliados a medios de comunicación y a los diputados del área de Interior.

Al poco de nacer ya hubo reacciones. Algunos mandos de otro sindicato crearon un boletín dedicado a atacar al SUP y al secretario general entonces, Sánchez Fornet, Carnet X Puntos un modelo de lucha Policías y Guardias Civiles aunque no es lo mismo la crítica fundada en hechos objetivos que los inventos de quienes quieren poder hacer de su capa un sayo y además que nadie los denuncie.

Uno de los elementos que más molestaba de ese boletín es que además de por su cargo, citaba al responsable de la denuncia que se hiciera por su nombre y apellidos. No es lo mismo decir el jefe provincial de seguridad ciudadana de Madrid, al que solo conocen en la Policía y no todos, a dar su nombre y apellidos, porque así es conocido y además te llegan referencias de sus anteriores destinos y “méritos” profesionales.

Sentó tan mal en el colectivo que el ministro Rubalcaba llegó a manifestar su enfado al dirigente del SUP por las críticas vertidas contra él y su ministerio, además de por el malestar que sentaba en el colectivo dicho boletín que desnudaba el comportamiento de los malos mandos. Prueba de su eficacia es que las denuncias y querellas comenzaron a llover al sindicato, la práctica totalidad ganadas y dos cerradas con acuerdo. Sea por eso o por otras razones, al poco de dejar la secretaría general Fornet el carné x puntos dejó de emitirse. Pocos meses después, desde una organización contra corrupción en la que colaboraba el ex dirigente del SUP se volvió a emitir, y de nuevo volvieron las denuncias y querellas, en este caso todas resueltas favorablemente, dos ganadas y una cerrada por acuerdo. Una asociación de subinspectores de la Guardia Civil de Navarra, un comisario, entonces en Benidorm –que perdieron– y una Fundación defensora de la cultura gitana recurrieron contra las críticas y denuncias emitidas en el Carné X Puntos.

Esa organización cerró sus actividades y el Carné X Puntos volvió a su letargo. En fechas recientes, un grupo de activistas de Policía y Guardia Civil de los tiempos de la clandestinidad han propuesto que se reactivara y se usara en el blog personal de Sánchez Fornet, desde donde realiza crítica social, política y de toda índole sobre las vicisitudes que acontecen en este país.

El éxito fundamental del Carné X Puntos se debió a ejercer una crítica dura, contundente, sin maquillaje contra los abusos de poder, y sobre todo y especialmente, porque se señalaba con nombre y apellidos a quienes por su comportamiento querían mantenerse en el anonimato. No en todos los casos, pero cuando se consideraba un asunto de suficiente gravedad se señalaba con nombre y apellidos al comisario, jefe superior, comisario general… que cometía la tropelía.

El Carné X Puntos es una herramienta abierta a colaborar con las organizaciones sociales, asociaciones y sindicatos que quieran utilizarla para defender los derechos de sus afiliados. Está anclada en la defensa de los derechos de los trabajadores, los funcionarios de las fuerzas de seguridad y los derechos civiles de la ciudadanía.