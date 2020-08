Los tres pesos pesados de la política que quedan ‘libres’ en un momento crucial para España

La última hora de este 17 de agosto de 2020 nos dejó a un Partido Popular en plena bronca interna, con Pablo Casado apartando a Cayetana Álvarez de Toledo de la portavocía del Congreso de los Diputados, y ella saliendo rebotada a defenderse:

Al señor Casado no le interesa la batalla cultural, no le parece que sea un asunto relevante en estos momentos. Y para mí sí lo es profundamente, de hecho he dado la batalla contra el feminismo radical; por eso creo que el asunto de la Memoria Histórica debe tratarse de frente; y también por eso mi enfrentamiento con el señor Iglesias en el Congreso: recuerden que la presidenta del Congreso pidió que se retirara unas palabras mías contra el señor Iglesias y yo he planteado un recurso en el Tribunal Constitucional. La dirección del partido no estaba dispuesta a sufragar ese recurso pero yo buscaré la manera, para que esas palabras queden en el diario de sesiones como mi derecho a decir la verdad.