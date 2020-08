‘La vuelta al cole’, el perfecto ejemplo de la nefasta previsión del Gobierno y un trabajo muy deficiente

El coronavirus trajo el caos en el mes de marzo de 2020 a todos los sectores en España y en buena parte del mundo.

Hasta ahí, con mayor o menor acierto, los distintos gobiernos achicaron agua, y aunque el de España lo hizo de manera deleznable en muchos de los aspectos, aún tenía la reválida del repunte de casos que vendría tras el confinamiento.

Pues en este campo, el trabajo del Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias está resultando aún más penoso. Podríamos centrarnos en muy diversos sectores de trabajo y de la vida, pero vamos a hacerlo en este punto en la educación:

‘La vuelta al cole’ comienza su cuenta atrás. Apenas tres semanas para el arranque de los cursos académicos de niños de infantil, desde 3 años, hasta primaria y secundaria, los 17 años, culminando con la formación profesional y las universidades.

A tres semanas vista no hay un protocolo realista en un momento con más de 800 rebrotes por todo el país, no hay una idea clara de qué hacer y qué no, y la ministra Isabel Celáa está muy en entredicho.

Lo que sí hay es una lamentable falta de previsión del Gobierno en la época estival y un trabajo que se presume muy deficiente a la hora de aportar soluciones y posibilidades según distintos escenarios a los centro educativos.

Una única aportación, escueta e insuficiente

Una única aportación del ministerio de Educación a los centros educativos ha llegado durante la época vacacional para reorganizarse de cara al curso que viene.

Escueto, lamentable, que cualquier persona podría haber redactado por los escenarios que plantea y que hasta un niño de primaria podría entender. Pero facilidades, ideas, estructura y organización, ninguna.

El protocolo lo lanzaron a principios de junio de 2020, y desde entonces, nada.

El borrador de las ”Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a Covid-19 para centros educativos en el curso 2020–2021″ tiene el objetivo de garantizar «una vuelta al colegio en septiembre con seguridad, de forma saludable y sostenible”. Con un eslogan así, imagínense cómo puede ser el resto.

Juzguen ustedes mismos.

La opinión mayoritaria al respecto se parecería mucho a esta de la periodista Carmen Morodo (La Razón), que se explicaba este 17 de agosto de 2020 en ‘Al Rojo Vivo’ de laSexta:

Han tenido mucho tiempo para estudiar las deficiencias de la educación. Me da miedo que llegue el momento y justificándose en la situación sanitaria estemos en la misma situación. Hasta ahora se ha hablado mucho pero nadie ha dado un paso adelante y estamos igual que hace dos meses.

Celáa: «Los resultados de la presencialidad son insustituibles»

Recuerden en este punto las palabras que pronunció la ministra Celáa a principios del mes de agosto:

El curso comenzará en septiembre, con pautas temporales análogas a las de otros cursos. Si algo hemos aprendido de la pandemia es que, además de que la escuela es insustituible, los resultados de la presencialidad también lo son.

Si algo hemos aprendido de Celáa y de la pandemia es que diciendo eso no dijo absolutamente nada, y mucho menos para el contexto que tenemos ahora en toda España. A tres semanas vista, la evolución de la pandemia es de lo más preocupante.

La incertidumbre y la amenaza de un nuevo curso tirado a la basura se ciernen sobre profesores, alumnos, padres y madres; mientras Celáa explica sus opiniones vacías y diseña protocolos insuficientes.