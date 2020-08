Sin rastro del podemita Manuel Castells, el ministro ‘accidental’ con una tropa de asesores a 500.000 euros al año

Son garrapatas, van saltando de huésped en huésped. Políticos cuotas que solo aparecen para cobrar. Y nos cuestan carísimo a los contribuyentes.

El desaparecido ministro de Universidades, Manuel Castells, de Unidas Podemos y cuota de Ada Colau, cuenta con ocho asesores en su departamento con sueldos que suponen para las arcas públicas un desembolso de algo más de medio millón de euros al año.

El ministro de Universidades dispone de cinco asesores y tres consejeros técnicos de información, según ha informado el propio Gobierno en sendas respuestas parlamentarias al Grupo Popular tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, según informa OKdiario.

En respuesta al diputado Mario Garcés y al senador Jesús Vázquez, el Ejecutivo ha revelado que «las retribuciones totales brutas anuales del personal eventual autorizado por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) para el Gabinete del Ministro de Universidades, incluido el coste de Seguridad Social, asciende a 67.037,57 euros/año para los cinco Asesores y 60.730,29 euros/año para los tres Consejeros Técnicos de Información».

Tales cantidades suman 517.378 euros al año, siendo éste el gasto que genera sólo en asistentes el Ministerio de Universidades tras ser desgajado del Ministerio de Ciencia e Innovación por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para contentar a Podemos dentro de su acuerdo de coalición para la investidura.

«Castells nos está dejando solos en la vuelta a clase. Nos sentimos desamparados. Tenemos miedo. No ha habido muchas líneas generales», señala un vicerrector de una universidad madrileña, que si bien reconoce que muchos campus reivindican la autonomía y prefieren atajar los problemas a su manera, «si por cualquier motivo las cosas no salen bien, siempre se puede decir que hay un protocolo, un apoyo… Y la guía de junio no tiene nada que ver con como están las cosas ahora», lamenta un rector en ABC que pide mantener su anonimato.

En la misma línea se expresa otro rector: «El ministerio no nos está apoyando», sentencia. Y así lo corrobora otro de una universidad andaluza: «Falta liderazgo político y, además, no hay recursos». En este sentido, este rector y otros denuncian que hay comunidades que no están haciendo llegar a los campus los fondos Covid destinados para ellos, tal como anunció Sánchez. En total, les corresponden 400 millones de euros.