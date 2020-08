La ultra supremacista de la ANC que justifica la violencia pone en la diana a las universidades «unionistas»

El agit-prop separatista va calentando motores de cara a la Diada de 2020. No habrá manifestación a lo grande pero sí diversos atropellos y escraches. El nacionalismo nunca le hace asco a la violencia.

Y lo hace sin esconderse: la odiadora profesional y presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, se ha quejado de la presencia de «rectorados unionistas» en la UB y, también, en la UAB. La ultra que dirige la ANC ni siquiera tenía el nivel C de catalán y tuvieron que ‘regalárselo’ para que lo pase a toda velocidad según Dolça Catalunya.

Durante una conferencia telemática en el marco de la Universitat Catalana d’Estiu, Paluzie afirmó:

«En el momento en el que era más necesario, tenemos las dos mayores universidades catalanas, la Universitat de Barcelona y la Universitat Autènoma de Barcelona, están manos de rectorados unionistas. Esta es una lección de lo que no tenemos que permitir. No es tanto que debamos tener rectores independentistas, sino que respeten los derechos fundamentales, como el derecho de autodeterminación».

¡Pues menos mal que esos rectorados son “unionistas”!

Como recuerda Teresa Giménez Barbat en su columna de Okdiario, «que se lo digan a Àlex Serra de la plataforma constitucionalista S´ha acabat. No solamente les han llegado a agredir por montar carpas informativas, sino que pasó por un calvario por plantar cara a Jaume Munich, profesor de Derecho Internacional Público y, por extensión, al propio rectorado de la UAB, en manos de Margarita Arboix. Esa también demasiado “unionista” para Paluzie.

Barbat advierte de que la Universidad de Barcelona será «la diana preferente de los ataques independentistas esta próxima Diada». La excusa de Paluzie es que el edificio es céntrico, lo que da “visibilidad a la acción”.

«LA VIOLENCIA NOS HACE VISIBLES»

Paluzie es la misma que dijo en TV3 en octubre de 2019, en plena escalada de violencia en Barcelona, que los altercados y disturbios entre manifestantes y policía «hacen visible el conflicto» catalán en el mundo «y son los que hacen que se esté en la prensa internacional de manera continuada».

Societat Civil Catalana (SCC) la denunció ante la Fiscalía por esas declaraciones de la dirigente independentista en que consideró que los disturbios de las últimas semanas en Catalunya «hacen visible el conflicto» soberanista a nivel internacional.

La misma que el año pasado escribía en el Economist lo siguiente: “It’s unfair to portray our peaceful movement as having an undertone of intimidation and intolerance” (“es injusto presentar a nuestro movimiento pacífico como si tuviera un trasfondo de intimidación e intolerancia”).