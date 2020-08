La ‘jeta’ de Salvador Illa: se inventó un comité de expertos que no existía y ahora culpa a los padres si hay un nuevo rebrote

Con un paternalismo y una chulería estomagante, Salvador Illa montó un numerito este 27 de agosto de 2020 en el que se enfadaba con los padres que lleven a sus hijos al cole con síntomas: «¿A quién se le puede ocurrir?», decía indignado en la rueda de prensa .

«¿A quién se le ocurre llevar a un hijo teniendo síntomas a un centro educativo? Hay un conjunto de medidas que permiten otras opciones más adecuadas. Si hay que sancionar esto…», ha replicado en la rueda de prensa ofrecida tras la cumbre organizada para abordar la vuelta al cole con Educación y las comunidades autónomas.

El ministro de Sanidad descarga ahora toda la responsabilidad en los padres y madres que deberán asegurarse de que sus hijos no tienen fiebre ni presentan algún otro síntoma compatible con el coronavirus antes de llevarles al centro educativo. De hecho, ha abierto la puerta a posibles sanciones.

«No concibo que esto ocurra. que lleven a un niño sabiendo que no está en condiciones. Poniendo en riesgo la salud de su hijo y del resto de alumnos y personal. Francamente no lo concibo, aunque de todo hay». «Vamos a ver si somos todos serios porque si no, evidentemente, esto no tiene solución», ha zanjado Illa molesto.

«Voy a ser muy claro. Más que tomar muchas medidas nuevas lo que hay que hacer es cumplir bien las que están en práctica», agregó Illa para que los irresponsables no son ellos sino los ciudadanos.

Es intolerable que el mismo que engañó a las comunidades autónomas inventándose un comité de expertos que no existía y que mintió sobre el uso de las mascarillas para ocultar que “la razón era que no había” ahora venga a dar lecciones de lo que tienen que hacer sus padres con sus hijos.

Uno de los máximos responsables de no haber podido evitar una tragedia que se llevó 50.000 vidas se permite reñir a los padres como si al final la culpa de lo que ocurra en los colegios caiga sobre ellos. No se puede tener más ‘jeta’.