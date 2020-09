Gabriel Rufián, duramente humillado por defender el cartel de HBO que favorece a los asesinos de ETA

Gabriel Rufián defendió la indefendible.

El diputado de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) fue uno de los pocos en aplaudir el polémico cartel de HBO para promocionar la serie ‘Patria’.

A pesar de que la campaña equipara visualmente a las víctimas de la banda terrorista ETA con los asesinos vascos, Rufián salió en su defensa.

Con su tradicional tono arrogante, el diputado de ERC afirmó en las redes sociales:

“Liberticidas pidiendo libertad que promueven el boicot de una plataforma que no utilizan, por el cartel de una serie que no han visto, basada en un libro que no han leído. Salem 2020”.