Colaboradora de la Cadena la SER llama «descerebrada de derechas» a Ayuso y «nazi» a Rocío Monasterio

Nieves Concostrina, colaboradora habitual de la emisora de la Cadena SER, ha revolucionado Twitter al llamar «descerebrada de derechas» a Isabel Díaz Ayuso (PP).

Tampoco salían bien parados los otros socios del gobierno madrileño: Ciudadanos y VOX. A Aguado le ha llamado «descerebrado» y al partido que comanda en la Asamblea Rocío Monasterio, «el tercer socio nazi».

«Es un milagro que no estemos quemando contenedores en la Puerta del Sol para expulsar a esta descerebrada de derechas», aseguraba Concostrina en su perfil personal de Twitter, que ha decidido cerrar ante la repercusión creada.

Lo cierto es que Díaz Ayuso, haga lo que haga, va a estar siempre en el disparadero de la izquierda.

La Comunidad de Madrid ha decidido testar a sus profesores de diferentes etapas escolares, algo que no han hecho otras comunidades autónomas.

Los profes de Madrid se quejan porque les convocan para hacerse el test con 24h. de antelación y algunos tendrán el resultado tras comenzar las clases y eso supone un peligro.

En Valencia, sin embargo, no se van a hacer test a los profes y no hay protestas. ¿Qué cosas, no?

— inMatrix (@inMatrix5) September 2, 2020