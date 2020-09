García Egea (PP) trolea tanto a Iglesias que el vicepresidente de Sánchez se revuelve intentando ofenderle por su acento murciano

Este 9 de septiembre de 2020 volvía la actividad al Congreso de los Diputados en forma de Sesión de Control, y como se esperaba, las preguntas al Ejecutivo de Pedro Sánchez y compañía fueron en una línea bastante dura.

Después de las primeras intervenciones de Pablo Casado y Santiago Abascal cuestionando al presidente del Gobierno, llegó el turno para ‘azotar’ al Vicepresidente Segundo, Pablo Iglesias, a cargo del popular Teodoro García Egea, en un duelo ya bastante clásico del Congreso.

El del PP inició con un genuino troleo al podemita que surtió su efecto sacando a Pablo Iglesias de sus casillas:

Señores del Gobierno; ETA es una banda terrorista, no una banda de música, señor Sánchez. Que hay que ver cómo le gusta insultar al PP, pero a sus socios le cuesta describirlos.

Señor Iglesias, le he visto poco este verano. Se ve que estaba usted liado con la fusión de Bankia y La Caixa y no ha tenido tiempo de aparecer mucho… Señor Iglesias, sus asesores han cobrado este mes, no? Pues hay gente que el ERTE, no. Señor Iglesias, ¿qué responsabilidad tiene el Gobierno en que España sea el país que peor ha gestionado la pandemia?