Casado revienta a Sánchez: «La segunda oleada del coronavirus le pilló tomando el sol, al igual que la primera convocando manifestaciones»

Pablo Casado, líder del PP, comenzó fuerte su intervención en la sesión de control al Gobierno de este miércoles 9 de septiembre de 2020: «La segunda oleada del coronavirus le pilló de vacaciones, al igual que la primera le pilló convocando manifestaciones».

Después de 50.000 muertos, la segunda oleada de coronavirus le pilló de vacaciones al igual que la primera le pilló convocando manifestaciones. El 5 de julio pidió a todos los españoles salir a disfrutar porque la pandemia estaba controlada. Usted se fue a tomar el sol a Lanzarote y Doñana. La realidad es que el coronavirus sigue contagiando y matando. A pesar de su propaganda, han dejado atrás a un millón y medio de parados y a 130.000 empresas que se han destruido ¿Por qué dijo hace dos meses que había derrotado al coronavirus? ¿Va a asumir su responsabilidad por haber mentido a los españoles?

Pedro Sánchez exigía a la oposición unidad – o lo que es lo mismo, su apoyo para aprobar los PGE y renovar las instituciones- aunque sin mencionar la puñalada trasera que le clavó al jefe de la oposición al filtrar al diario El País un ‘whatsapp’ suyo:

Efectivamente, gracias al esfuerzo no del Gobierno sino de la sociedad doblegamos la curva. Lo hicimos en un ejercicio de unidad y co-gobernanza. Será lo que hagamos para doblegar a esta ola. A lo largo de esta semana le he propuesto a la oposición unidad para hacer frente al enemigo común que es el virus y aprobar los PGE y renovar las instituciones. Eso es lo que yo le propuse, y lo que he recibido es un no.

«Usted no busca diálogo sino nuestra rendición incondicional»

Casado contraatacó:

Deje de atacarnos porque llevamos seis meses teniendo la mano, con una agencia independiente para gestionar los fondos europeos. Para una ley contra la ocupación ilegal y una alianza contra el separatismo, pero usted condena la muerte de etarras. Usted no busca diálogo, sino que busca nuestra rendición incondicional.

En la réplica, el socialista dijo que Podemos es más constitucional que el PP:

Lamento mucho que en un momento como este no arrime el hombro, nosotros apelamos a la unidad para derrotar al virus y tener nuevos presupuestos y renovar instituciones. El PP ha decidido no ayudar no a este gobierno, sino al conjunto de la sociedad. Ustedes utilizan argumentos de todo tipo. Vienen a decir que Podemos es un partido que propone cuestiones que están fuera de la Constitución. Y mire eso es cierto. Pero hay una diferencia entre Unidas Podemos y ustedes, Unidas Podemos cumple con la Constitución, ustedes no. Renueven las instituciones

Abascal (Vox): «Son ustedes una catástrofe con patas para España»

Después de Pablo Casado le llegó el turno de preguntas a Santiago Abascal (VOX):