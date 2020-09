Entrevista a Marcos de Quinto: «Sánchez está más preocupado en el relato de la pandemia que en acabar con ella»

Marcos de Quinto hizo la puerta giratoria al revés. Del éxito de la empresa a la disciplina que impone la política. «Me iba fenomenal pero lo dejé todo porque este país necesitaba un partido liberal que tendiera puentes», recuerda. No guarda rencor de la política y menos de Ciudadanos, «que sigue siendo mi partido y que tiene gente extraordianaria».

Su salida de C’s: «Una de las razones de mis salidas es que como diputado del Congreso necesitaba haber participado del debate acerca de los asuntos sobre lo que se iba a votar y estar convencido sobre ello. En algunas ocasiones, no he podido aportar mis puntos de vista y para apretar un botón sin antes haberlo debatido prefiero salir de la formación. Es un problema no de Ciudadanos sino de todas las formaciones políticas»

Inés Arrimadas: «Este país necesita un partido liberal en lo económico y en la defensa de los individuos. Ese es el rol de C’s. Tampoco creo que C’s tenga que ser un partido bisagra que un día apoya a unos y otro día apoya a otros sino un partido puente entre PP y PSOE para poder formar mayorías constitucionalistas. Arrimadas está intentando hacer las cosas lo mejor que puede y les deseo la mayor suerte del mundo. A mí me gusta estar en el volante o de co-piloto, no ir en el maletero».

Albert Rivera: «Hay que reconocer la dignidad de Albert Rivera, algo que no se ve mucho en la política española. Rivera cumplió con sus promesas electorales y parece que en este país te castigan por eso»

La foto de Colón: «Hay muchas fotos en las que ha estado C’s. Estuvo en la Plaza de Colón por la defensa de la integridad nacional. Y después de esa foto sacamos 57 escaños. Pero también estuvo en el Orgullo, donde no estuvo VOX o el PP»

La debacle del 10.N: «Jamás en nuestra democracia hubo una campaña mediática para destruir a Rivera desde el momento en que no se plegó a algunos sectores influyentes que pretendían que pacte con Sánchez y que deje al PP como líder de la oposición»

Esta gente que nos gobierna está mas preocupada en cómo “montar el relato y camuflar la realidad” que en cambiar esa realidad.

Ahora proponen que los ERTEs consuman tiempo de paro, pero sin computar como paro.

Otra “Tezanocidio”, como el computo de muertos por COVID.

Vergüenza… https://t.co/XOKV0t0U4J — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) September 10, 2020

Sin rencor con C’s: «C’s sigue siendo mi partido aunque ya no milite en él. Todos mis compañeros cuentan con mi mayor respeto. Son gente extraordinaria y con la que mantengo muy buena relación. Este país necesita a un partido liberal»

El Gobierno de Sánchez: «Tengo gran respeto por José Luis Escrivá o Luis Planas»

Políticos profesionales y ‘outsiders’ de la política: «Cuando estaba en el Congreso no pensaba qué hago yo aquí sino que hacen todos estos aquí, porque en la Transición uno encontraba a políticos que venían de una carrera profesional. Poco a poco hemos dejado que esos asientos los ocupen profesionales de la política que jamás trabajaron en otro sitio que no sea su partido. Un tema curioso es que cuando se trata de temas económicos dentro del Congreso, no encuentras gente de empresa. O te encuentras con profesores de Universidad que saben de teoría pero que jamás han montado una empresa o te encuentras Inspectores de Hacienda. Y esa es la gente que prepara las leyes de este país. Los partidos quieren borregos en sus filas»

Por una vez que Sánchez es sincero y “lamenta el suicidio del etarra”, solo cabe agradecérselo:

Nos deja muy claro a los españoles que le dan igual los suicidios dentro de las FCSE, o los cerca de 50.000 muertos por COVID debidos, en parte, a su incompetência.

Tomemos todos nota. https://t.co/E9M0QlU7K4 — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) September 9, 2020

El Gobierno de Sánchez y la pandemia: «En este Gobierno se dan codazos para anunciar medidas porque viven del marketing. Una vez que la anuncian, se ponen a pensar en la siguiente sin pensar si se puede implementar. Ellos no están para trabajar sino que están para anunciar».

La pandemia del coronavirus: «Mi impresión es que gastan más tiempo en cómo articular el relato de la pandemia que en solucionarla»

El juicio por el escrache de los extrabajadores de Coca-Cola: «Los escraches no deberían salir gratis»