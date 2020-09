Óscar Puente sacude un bofetón «a mano abierta» al PSOE de Castilla y León

No hay charco en el que no se meta de lleno el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Después de haberlas tenido tiesas con la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que calificó como desequilibrada, ahora se lanza a la yugular contra su propio partido, el PSOE.

En la entrevista concedida al Diario de Valladolid, Puente se despachó a gusto contra la forma de gestionar el día a día en el PSOE-CyL y calificó la gestión de oposición socialista como «claramente mejorable en coordinación» y «no tener un rumbo claro».

No se libró el vicepresidente Igea de las arremetidas de Puente, del que dijo que «si el señor Igea sólo tuviera un conflicto conmigo podría entenderse esto, pero ¿con quién no ha tenido un conflicto el señor Igea? Sindicatos, consejeros de su gobierno, que se han ido porque no le aguantaban, miembros de su propio partido, compañeros que le llevan a los tribunales, el presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León».