Entrevista a Víctor González (VOX): «Los vínculos de la izquierda con las narcodictaduras vienen de la época de Felipe González»

El diputado de VOX por Salamanca, Víctor Gonzalez Coello de Portugal, explica en esta Conexión Quilombo por qué la moción de censura que presentará en septiembre de 2020 VOX es «más necesaria que nunca» con recadito al PP incluido: «Nos sentimos en la obligación moral de presentar esta moción de censura ante otras fuerzas políticas que no se atreven a dar ese paso».

«Decir que una moción de censura no sirve para nada es como decir lo mismo de las elecciones. Lo correcto es presentar una moción de censura al peor gobierno en cuarenta años. No hay casi ministro de este enorme Gobierno —el mayor que haya existido nunca— que no haya mentido en sede parlamentaria. Entre nuestras atribuciones está exigirle rendir cuentas al Gobierno»

«Necesitamos medios de comunicación libres y no unos que cuentan la verdad oficial del Gobierno. Que nos ha dicho que había un comité de expertos que no existía. Aquí han mentido todos».

«Podemos ha importado las llamadas ‘misiones’ de la Venezuela de Chávez en la que anuncia en sus sedes que si no le dan el Ingreso Mínimo Vital ellos les ayudan. Yo estuve en Bolivia (junto a Hermann Tertsch) investigando la corrupción de Podemos, hemos traido documentos y no ha pasado nada»

«Los vínculos de la izquierda con las narcodictaduras vienen de la época de Felipe González»