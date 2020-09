García Egea (PP) y Macarena Olona (VOX) piden a Iglesias que abandone el Congreso: «¡Dimitir no es un nombre ruso!»

Venía calentita la sesión plenaria de este 16 de septiembre de 2020 en el Congreso de los Diputados, porque es así, ardiente, como está el asunto en España derivado de la pandemia del coronavirus y la crisis económica que ya cabalga.

El primero en apelar al Gobierno fue, como siempre, el líder de la oposición, Pablo Casado.

Y posteriormente llegó el turno para la vicepresidenta segunda, Carmen Calvo, pero lo realmente interesante de ella quedó en el olvido sin Cayetana Álvarez de Toledo, que era realmente quien daba juego en sus enfrentamientos a la socialista.

Después, le llegó el turno de recibir al vicepresidente Segundo, Pablo Iglesias, y hacerlo por partida doble de mano de Teodoro García Egea (PP) y Macarena Olona (VOX). Y vaya si recibió el podemita, con sendos diputados pidiéndole la dimisión por los escándalos judiciales que lleva tras de sí:

Teodoro García Egea se lanzó por el lado de los okupas, del que tanto pasan en el Gobierno y que tanto problema está causando en España, un auténtico paraíso de la okupación:

Señor Iglesias desde que ocupa usted un sillón en el Gobierno los españoles no pueden ni irse de vacaciones tranquilos: la solución se llama ley antiokupación que ha propuesto Pablo Casado en el Congreso. 12 horas para desalojar a los okupas.

Si es que a usted no le gusta gobernar, a usted le gusta estar en el gobierno, que es otra cosa. Me he dado cuenta de que a usted le vale todo por seguir en el cargo: ¡Dame pan y dime tonto!

Donde no hay propiedad no hay Justicia. Usted está del lado de los okupas o de los ciudadanos? ¿Usted haga sido alguna vez okupa? Y no me refiero al último año en la Moncloa. ¿Considera que las okupaciones conflictivas suponen un grave problema para los vecinos y los ciudadanos?