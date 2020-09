La desvergüenza del vicepresidente en plena segunda ola de muertos: mucho tiempo para series y otra vez quiere ser periodista

Es el colmo de la desfachatez.

España acumula más de 50.000 muertos por coronavirus y en plena oleada de contagios el presidente del Gobierno se marchó de vacaciones a tostarse al sol, Fernando Simón se fue a bucear con Calleja y ahora, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias se dedica a hacer de periodista. Como dijo Santiago Abascal, estamos ante el peor Gobierno en ochenta años.

El líder de Unidas Podemos decidió que el coronavirus puede dejarse a un lado y ha retomado su faceta como periodista y entrevistador.

«Desde que dejó de emitirse Otra Vuelta de Tuerka quise volver a hacer entrevistas. Tras muchos meses y avatares, aquí está la primera», ha compartido Iglesias este 17 de septiembre de 2020 en su cuenta de Twitter.

El entrevistado fue Fernando León, un director y guionista «que nos ha dado joyas como ‘Los lunes al sol’, ‘Barrio’ o ‘Loving Pablo'», en palabras del propio Iglesias.

El anuncio ha generado una gran controversia en las redes sociales, y las críticas se han agolpado en la publicación criticando que «con la que está cayendo» el vicepresidente se dedique a hacer de entrevistador.

Barrio ya no puede ser pablete, será chalet o mansión. Pero de barrio ya no eres. A mi me has engañado una vez, las próximas te va a votar tu prima de Cuenca.

— Pedro Jimenez (@PedroJimenezVO) September 17, 2020