La ‘defensa’ de Monedero tras ser cazado dándose una comilona de lujo: «Me invitó un periodista. El que invita escoge el lugar»

Juan Carlos Monedero ha intentado defenderse tras su ‘pillada’ de este fin de semana donde se le veía dándose una comilona en un restaurante de lujo del barrio de Salamanca.

Muchos han criticado el doble rasero del cofundador de Podemos que ha participado en las manifestaciones del sur de Madrid contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso -auspiciadas por Podemos– para después darse ese homenaje gastronómico.

Era el propio Monedero quién compartía en Twitter un vídeo grabado durante su presencia en las manifestaciones. A él le gusta ser protagonista y le gusta dejarse ver.

. @carmenporter_ y @20m : os han engañado.El viernes -no el domingo tras la protesta- me invitó un periodista a comer. El que invita escoge el lugar. Y sed prudentes: en España comemos donde nos da la gana.Con esa actitud ni fabada en Asturias ni callos en Madrid ni arroz valencià. pic.twitter.com/5gtS0A60Yt

Sin embargo, unas capturas del podemita tomando un vino caro en un restaurante de lujo -presumiblemente tras las protestas- agitó sobremanera las redes sociales.

El tertuliano ha intentado salir al paso de las críticas así, dejando claro que la instantánea de esa comida pertenece al pasado viernes 18 de septiembre y no al domingo 20, tras las protestas. Sin embargo, no ha dado a conocer la identidad de ese profesional de la información que le habría convidado a comer con él.

El viernes -no el domingo tras la protesta- me invitó un periodista a comer. El que invita escoge el lugar. Y sed prudentes: en España comemos donde nos da la gana.

Su figura ha quedado visiblemente tocada tras la polémica y la mejor manera de sacudirse esa presión es atacar a los medios para congraciarse con sus hooligans.

El diario El Mundo reflejaba en su portada de este lunes 21 de septiembre que él y la condenada Isa Serra (Podemos Madrid) habían liderado las protestas contra las medidas decretadas por la Comunidad de Madrid.

. @carmenporter_ y @20m : os han engañado.El viernes -no el domingo tras la protesta- me invitó un periodista a comer. El que invita escoge el lugar. Y sed prudentes: en España comemos donde nos da la gana.Con esa actitud ni fabada en Asturias ni callos en Madrid ni arroz valencià. pic.twitter.com/5gtS0A60Yt

«¡Pero que exagerados sois!», bramaba el cofundador de Podemos, encantado con su dosis de protagonismo. Y explicaba:

Solo soy un ciudadano más de Madrid que no quiere que hagáis guetos tipo París. Madrid es una ciudad que no quiere ser segregada. En manos de locos la van a destrozar. Así que dejad de alimentar odio y haced vuestro trabajo, que no es enmascarar.