Los podemitas, rabiosos, difunden la imagen de los supuestos autores de la foto a Monedero para que sean agredidos

La pillada a Juan Carlos Monedero en un restaurante de lujo, situado en el barrio de Salamanca, sigue coleando.

Las hordas podemitas, un auténtico ejército de trolls en las redes sociales que campan a sus anchas, se han movilizado para difundir una imagen de dos jóvenes a los que acusan de ser los autores de la foto al cofundador de Podemos.

De esta manera, los podemitas han colocado alegremente en la diana a dos personas sobre las que no hay ninguna prueba de haber sido los autores de esa instantánea que en tan mal lugar ha dejado a Monedero.

«¿Os acordáis de la foto de Monedero cenando que ha movido la derecha para intentar recordarnos que la izquierda solo puede dormir debajo de un puente? Pues aquí tenéis a los que sacaron la foto. PA-TA-TA», ha escrito el grupo denominado ‘Guerrilla 2.0’.

Según recoge OKDiario, este grupo se organiza a través de Telegram con la función principal de señalar a todos aquellos que critiquen al partido morado. Algo parecido a lo que organizaba Rubén Sánchez ‘El Facuo’, que organizaba grupos para ‘cazar’ derechistas.

El cofundador de Podemos ha intentado salir al paso de las críticas, dejando claro que la instantánea de esa comida pertenece al pasado viernes 18 de septiembre y no al domingo 20, tras las protestas. Sin embargo, no ha dado a conocer la identidad de ese profesional de la información que le habría convidado a comer con él.

El viernes -no el domingo tras la protesta- me invitó un periodista a comer. El que invita escoge el lugar. Y sed prudentes: en España comemos donde nos da la gana.

. @carmenporter_ y @20m : os han engañado.El viernes -no el domingo tras la protesta- me invitó un periodista a comer. El que invita escoge el lugar. Y sed prudentes: en España comemos donde nos da la gana.Con esa actitud ni fabada en Asturias ni callos en Madrid ni arroz valencià. pic.twitter.com/5gtS0A60Yt

Su figura ha quedado visiblemente tocada tras la polémica y la mejor manera de sacudirse esa presión es atacar a los medios para congraciarse con sus hooligans.

El diario El Mundo reflejaba en su portada de este lunes 21 de septiembre que él y la condenada Isa Serra (Podemos Madrid) habían liderado las protestas contra las medidas decretadas por la Comunidad de Madrid.

«¡Pero que exagerados sois!», bramaba el cofundador de Podemos, encantado con su dosis de protagonismo. Y explicaba:

Solo soy un ciudadano más de Madrid que no quiere que hagáis guetos tipo París. Madrid es una ciudad que no quiere ser segregada. En manos de locos la van a destrozar. Así que dejad de alimentar odio y haced vuestro trabajo, que no es enmascarar.