Duro revés de Casado a Sánchez: «Con el socialismo de Felipe González sí que podríamos pactar, pero él lo ha liquidado»

El líder del partido popular, Pablo Casado, estaría dispuesto a pactar con los socialistas.

Así lo manifestó este 24 de septiembre de 2020 a través de un mensaje en su perfil oficial de Twitter. Pero el del PP no se refería al actual presidente del Gobierno, sino al expresidente Felipe González.

Felipe González: “Hacer un proyecto de país con gente que no cree en ese país es inquietante. Su «republiqueta» sembraría la semilla de la autodestrucción de España”. Con ese socialismo sí que podríamos pactar, pero Sánchez lo ha liquidado. pic.twitter.com/WAdWO3sVyP — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) September 24, 2020

Casado considera que Sánchez «ha liquidado» el socialismo teniendo en cuenta que negocia algo tan esencial como los Presupuestos Generales del Estado con partidos que no creen en España y tramitará indultos a los presos del procés. Todo esto contrasta con el socialismo de Felipe González, con el que el PP sí pactaría.

El expresidente del Gobierno ha concedido una entrevista con el diario argentino Clarín donde dio un extenso repaso a la política nacional e internacional y sus declaraciones se han vuelto virales.

El histórico líder del PSOE ha cuestionado al presidente del Gobierno actual en el tema de la negociación de los presupuestos. «Me parece una contradicción en sus términos. Me inquieta porque se está debatiendo más el hecho de quién está dispuesto a pactar y no sobre el techo de gasto o las previsiones económicas. Llevamos meses debatiendo quién está dispuesto a pactar o no pactar los presupuestos y no conocemos ni una sola cifra», ha lamentado.

González apunta a la ‘republiqueta’ que quieren imponer los socios de los socialistas

Pablo Casado ha reproducido el vídeo de la entrevista de Gónzalez en su cuenta de Twitter y ha recuperado estas palabras que suponen un auténtico bombazo: «Hacer un proyecto de país con gente que no cree en ese país es inquietante. Su «republiqueta» sembraría la semilla de la autodestrucción de España«.

González también saltó contra el ataque del vicepresidente segundo reprobando la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como de los militares. «Para Iglesias no era indispensable el trabajo de las fuerzas de seguridad o de los militares en la lucha contra la pandemia. No estoy de acuerdo. Me parece peor que un error, me parece una estupidez», ha recordado.

Además, el vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha pedido que «ese PSOE de antaño, histórico y con sentido de Estado alce su voz» ante estas «circunstancias extraordinarias» que vive el país. En esta línea, ha reclamado al jefe del Ejecutivo que “haga más caso” a González.