Entrevista a la diputada Gádor Joya (VOX): «Nadie en su sano juicio puede creer que Sánchez va a salvar a los madrileños»

En mayo de 2020, la médica pediatra y diputada de VOX en la Asamblea de Madrid, Gádor Joya Verde, pronosticó que nso conducíamos a las «cuarentenas selectivas» debido al incremento de la movilidad de los madrileños y la incapacidad de rastrear los nuevos contagios por falta de rastreadores.

Lo argumentó con las cuentas que su partido había hecho tomando como referencia las previsiones del ECDC desde el 8 de mayo, cuando Madrid solicitó el cambio a la fase 1, al constatar que desde ese día se registraron 25.000 casos nuevos, lo que significaba que había entre 180.000 y 515.000 contactos estrechos «moviéndose por la Comunidad de Madrid».

Hoy los datos le han dado la razón. España enfila el retroceso a una Fase 1 flexible y con colegios abiertos. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anticipó, en una entrevista con Carlos Alsina en «Más de Uno», en Onda Cero, que estudiaba ya extender a otras zonas las restricciones por Covid y que no descartaba más medidas para todo Madrid.

La incidencia acumulada en los últimos 15 días ya supera los 1.000 casos por 100.000 habitantes en otras 16 zonas sanitarias que no están confinadas perimetralmente. En conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital, la diputada Joya desvela que pidió los informes de las reuniones de la Consejería de Sanidad con los ‘expertos’ «y me han dicho sorprendentemente sus recomendaciones no son vinculantes»

«Ahora resulta que nos va a asesorar Sánchez, cuando las competencias las tiene la Comunidad de Madrid. Nadie en su sano juicio puede creer que Sánchez va a salvar a los madrileños de la pandemia. Hay que ponerse las pilas porque los madrileños están sufriendo. Hay que dejarse de excusas»

«La reunión de Ayuso y Sánchez tuvo un cálculo político para repartir culpas y que se vea que Sánchez no nos está ayudando. Pero les ha salido el tiro de la culata porque ha venido en plan de salvador de Madrid y encantado de conocerse»

«Me cuesta ver las fotografías del Hospital de pandemias de Valdebebas que costó 65 millones de euros mientras los ancianos hacen cola en la calle para que los atiendan»

«Comprendo que este espectaculo de confusión y caos lleve a la gente a desconfiar de las autoridades porque ven que les están tomando el pelo»

Grupo expertos Comunidad de Madrid 👇

❓¿Conclusiones? Más subgrupos

❓¿Actas? No hay porque LAS DELIBERACIONES DE LOS EXPERTOS NO RESULTAN VINCULANTES ‼️

Ahora con Sánchez, más comités.

Y mientras la gente sufriendo. No hay excusa y no hay vergüenza pic.twitter.com/Qa71dn2brI — Gádor Joya (@gadorjoya) September 23, 2020