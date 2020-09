Felipe González despelleja a Sánchez por sus devaneos con los golpistas y a Iglesias por sus «estupideces» contra el Ejército

Es la piedra en los zapatos de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias.

El expresidente del Gobierno Felipe González, que fue entrevistado virtualmente por el diario argentino Clarín el 23 de septiembre de 2020, y dio un extenso repaso a la política nacional e internacional.

Respecto a lo que sucede dentro de nuestra casa, el que fuera histórico líder del PSOE, dejó bien claro que a él le inquietan los devaneos de Pedro Sánchez a la hora de negociar algo tan esencial como los Presupuestos Generales del Estado con partidos que no creen en España

Es peculiar que a mí me inquiete pactar un proyecto de país, los Presupuestos Generales del Estado, que son el primer paso para eso, con la gente que no cree que el país deba continuar como proyecto. Me parece una contradicción en sus términos. Me inquieta porque se está debatiendo más el hecho de quién está dispuesto a pactar y no sobre el techo de gasto o las previsiones económicas. Llevamos meses debatiendo quién está dispuesto a pactar o no pactar los presupuestos y no conocemos ni una sola cifra.