Entrevista al eurodiputado Jorge Buxadé (VOX): «El mensaje que lanza Bruselas es que aquí damos ‘paguitas’ y papeles a quienes entren ilegalmente»

El europarlamentario y portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha denunciado este 21 de septiembre de 2020 que el Gobierno quiere «ocultar» la realidad de la migración en España, después de que el secretario de Estado de Seguridad les haya «prohibido» el 18 de septiembre de 2020, según ha indicado, la entrada a un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en Almería.

En la rueda de prensa posterior a la celebración del comité, Buxadé ha explicado que viajó a Almería con la solicitud realizada para visitar el CETI cuando «horas antes de llegar» a la ciudad el secretario de Estado de Seguridad le «prohíbe» la entrada al lugar «por razones de salud pública».

La indignación de Buxadé ha aumentado cuando, según ha explicado, a las dos horas de llegar a Almería, «dos autobuses completos de inmigrantes que habían llegado hacía menos de 24 horas» a España, «salieron en dirección a un lugar indeterminado».

«No sé si hacia hoteles de lujo, albergues o en dirección a la estación de autobuses de Almería o de tren para dispersarse por el espacio europeo», ha declarado.

En entrevista con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital, Buxadé denuncia que los «guardias civiles y policías nacionales no tienen acceso a los PCR y no saben si pueden contagiar a sus familias. Nos contaban que aunque carecen de pruebas creen que los inmigrantes que llegan en patera no vienen de las costas de Libia, Marruecos o Argelia sino que son traídos en buques nodrizas por las mafias que los dejan cercas de la costa y los bajan en barcas. Hay inmigrantes ilegales que han llegado en moto acuática a las costas españolas»

«Tenemos personas ilegales que no pueden trabajar y que son condenados a vivir de la ‘paguita’ o de la delincuencia»

«El estercolero de Molenbeek queda a solo un kilómetro de la sede del Parlamento europeo»

«Un hombre desarraigado acaba siendo un hombre violento. Si no tomamos medidas severas, si no acabamos con las mafias y aplicamos la Ley de Extranjería, vendrá que gente que no tenga voluntad de adaptación e integración»

La Comisión Europea ha presentado esta semana una propuesta para reformar la política de asilo y migración que aparca la idea de cuotas obligatorias para el reparto de la acogida de refugiados, pero plantea un sistema voluntario con varios niveles de solidaridad con los países con mayor presión migratoria y apuesta por reforzar la frontera exterior de la Unión Europea y agilizar las expulsiones de los migrantes que lo logren estatus de refugiado.

Buxadé denuncia que expresamente dice en ese documento que «los MENAS serán considerados refugiados aunque hayan entrado ilegalmente».

En noviembre de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció que no se puede denegar asistencia material como alojamiento, alimentación y vestido a un solicitante de asilo que ha manifestado un comportamiento violento grave en un centro de acogida.