Don Juan Carlos ya ha entregado 4 dossiers letales para Sánchez e Iglesias: uno a Carlos Herrera

En las últimas horas se ha especulado, dentro de la misma COPE, que Carlos Herrera está manteniendo contactos con el Rey emérito. El propio locutor deslizaba la pasada semana que el Emérito regresará a España a mediados del mes de octubre.

Tal y como ha contado Periodista Digital, a nadie se le escapa que a Don Juan Carlos se le puede estar haciendo larga su estancia en Emiratos Árabes.

A pesar de las comodidades y lujos con los que viva en el país asiático el monarca español retirado, no nos olvidemos de que no está allí por gusto, sino por una salida apresurada para calmar los ánimos -o no- ante las investigaciones judiciales que lo acechaban.

Desde el 3 de agosto Don Juan Carlos no ha regresado, pero múltiples indicios apuntan a que ya maneja una fecha de regreso (puntual o para quedarse): el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Fiesta Nacional.

Pero, como en PD les contamos en primicia, el regreso de Don Juan Carlos no solo será motivo de alegría para los amigos, también va a ser motivo de mucha preocupación en Moncloa: El Rey emérito está dispuesto a tirar de la manta y a culpar a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias de ser responsables de orquestar una campaña contra él –basada en calumnias- para dañar a la Corona.

El Emérito denunciará públicamente la campaña gubernamental en su contra y sus espurias intenciones de liquidar la Constitución de 1978. Unas revelaciones que el Rey hará a través de terceras personas de acreditada credibilidad. Filtraciones que fulminan al Gobierno: en presidencia salta la alarma.

Ahora, como han señalado a Periodista Digital diversas fuentes solventes próximas al Emérito, Don Juan Carlos ya tendría confeccionado un completo dossier del que repartirá varias copias. Un documento que incide en la presunta financiación irregular de Podemos o de las estrechas relaciones de sus dirigentes –como Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Pablo Echenique– con las narcodictaduras o información comprometida de los planes de Pedro Sánchez, junto a los morados, de ‘voladura’ del régimen constitucional del 78.

A Sánchez también le señala con decisiones como la de nombrar a Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, datos de su desastrosa gestión de la pandemia e incluso todo lo relacionado con su ‘fraudulento’ doctorado.

Del informe en cuestión ya se habrían repartido, según insisten las fuentes consultadas, cuatro copias a destacadas e influyentes personalidades y una de esas personas sería el locutor de COPE Carlos Herrera.

El cualquier caso, el dossier es demoledor contra el Gobierno, muy bien atado. Una operación propia de alguien trascendental en la historia de España y que supo moverse a las mil maravillas entre tanta estrategia política y en un momento mucho más delicado que el actual.