Entrevista a Josep Bou (PP): «La Barcelona ideal para Ada Colau es la de carro y burro sin coches, sin turismo y con okupas»

La fiesta mayor de Barcelona, La Mercè, fue contagiada por el virus separatista gracias a que Ada Colau eligió para dar el pregón como inicio de la festividad a un payaso que ha llamado «inadaptados» a aquellos castellanohablantes que no quieren hablar en catalán en la región.

El pregonero de esta edición ha sido el payaso Tortell Poltrona, fundador de Payasos sin Fronteras, que ha asegurado que hay «gente entestada en que nuestra lengua es el castellano. Y nosotros, venga a hablar en catalán… Debemos tener problemas mentales. Quizás se piensan que su lengua es más importante que la de mi madre. Pues no. Quienes rechazan la lengua y cultura de un lugar, como mínimo, podemos decir que son unos inadaptados», ha asegurado.

En conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital, el presidente del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, explica cuál fue su reacción al ver este numerito circense a manos de Tortell Poltrona, un payaso supremacista y oprimido que recibió los 30.000€ del Premio Nacional de Circo que le otorgó el Reino de España en 2013, cuando mandaba Rajoy.

«El problema es que lo llevaba escrito y lo tenía pactado. Seguramente le habrían pagado por ese pregón. El separatismo lo contamina todo. «Quien rechaza la lengua y la cultura de un sitio como mínimo podemos decir que son unos inadaptados», ha dicho este payaso. Si ese rechazo se produjo fue por culpa del separatismo. A mí me han puesto multas de 1200 euros por poner una oferta rotulada en castellano. Eso es lo que genera rechazo. Yo en algún restaurante he tenido que pedir cartas en castellano y he dejado de ir a algunos por ir haberlo pedido hasta tres veces sin éxito. Si tu eres buen catalán, es decir, si eres nacionalista no tendrás problemas».

«Aquí ha habido una aceptación de la cultura catalana mayoritaria. ¿Por qué no me levanté después del pregón? Por respeto a la institución».

