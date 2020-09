Un general, ayudante del Rey, estalla y avisa: «Sánchez e Iglesias nos llevarán a otra guerra civil»

El conocido general Juan Chicharro ingresó en la Escuela Naval Militar en 1969. Ha participado en operaciones internacionales, es General de División de Infantería de Marina y Diplomado de Estado Mayor del Ejército de Tierra. Actualmente está en reserva, ha sido el Comandante General de la Infantería de Marina entre el 2006 y el 2011 y fue Ayudante de Campo del Rey Juan Carlos durante 4 años. Hoy preside la Fundación Nacional Francisco Franco.

Y ahora es noticia por un demoledor artículo que ha escrito, al que ha tenido acceso Periodista Digital, y en el que advierte de los planes del actual Gobierno y lo compara con el ambiente prebélico de la década de los 30 del siglo pasado.

“Hartazgo es lo que sentimos cuando la estrategia que, a largo plazo el contubernio socialcomunista ha trazado para derribar el actual sistema constitucional, nos sitúa en un ambiente guerracivilista que nos resulta ya insoportable. Hay momentos en los que parece uno encontrarse en los albores de los años 30 y 40 del siglo pasado”, es lo que explica el general.

Chinarro incide: “Si uno lee y observa los errores que nos llevaron a la guerra hace casi un siglo puede contemplar cómo hemos caído en la misma situación. Son los políticos, y no el pueblo español, cualquiera que sea su ideología, los que nos arrastran a este sinsentido”.

Y señala al Gobierno, en este caso a Pablo Iglesias e Irene Montero “no tengo nada contra ese trabajador que me encuentro en el metro y con el que seguramente comparto muchas cosas. Incluso el desprecio por esos políticos como el que a lo mejor es su líder por la razón de su voto y que lo primero que ha hecho es comprarse un buen casoplón en Galapagar a la par que su pareja, o lo que sea, posa en revistas del corazón como si fuera la ‘Preysler’”.

El general reservista Juan Chinarro

Lamenta el ambiente prebélico “estos estúpidos o cretinos que nos gobiernan y que encontramos en el Congreso están logrando que los españoles empecemos a identificarnos en bandos ajenos sin que en el fondo lo estemos. No quiero estar en un bando contra una parte de mis compatriotas. No, no lo quiero, pero es que están empezando a no darnos opción”.

Y el general se hace preguntas: “¿Hasta cuándo vamos a aguantar que la megalomanía de Pedro Sánchez y su ambición de permanecer en Moncloa y pasearse en Falcon -carece de cualquier otro principio- nos lleve al desastre?”.

Hilo de preguntas que completa, entre otras, con las siguientes: “Hasta cuándo vamos a aguantar que sectarios y frustrados como Torra o reyes de la ignorancia como Rufián condicionen la unidad de nuestra milenaria nación? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar que representantes del asesinato como Otegi nos prive de la lealtad centenaria -ya perdida- de las vascongadas ? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar que iletradas como Adriana Lastra nos dé lecciones de convivencia?

Y concluye contundente: “Señores líderes socialistas, comunistas y secesionistas aquí estamos. No nos dan miedo. Sí, reconozco que caemos en los objetivos de su estrategia pero nos tienen y nos van a tener enfrente. Ustedes lo han querido así”.