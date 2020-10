Captan el ridículo gesto de Pablo Iglesias contra el Rey Felipe que causa la mofa de Casa Real

Era uno de los asuntos que más se comentaban en los prolegómenos del mermado acto militar organizado con motivo de la Fiesta Nacional, este 12 de octubre de la Hispanidad: el reencuentro entre el Rey Felipe y el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, tras meses de continuo desafío del de Podemos a la Jefatura del Estado.

Iglesias, como miembro del Gobierno de Pedro Sánchez, se encontraba en lugar preferente del desfile militar y era de los primeros en recibir el ‘saluda’ del Rey. La escena era muy esperada porque era la primera ocasión en que miembros de Podemos acudían a este acto y el vicepresidente ha querido dar la nota…

Pablo Iglesias no le ha hecho la reverencia a Don Felipe, pero sí ha querido saludarlo con una pequeña, casi imperceptible inclinación de cabeza. Pero, tal y como ha podido comprobar Periodista Digital, justo en el momento que llegaba el Rey a la altura del vicepresidente segundo, éste ha cerrado los ojos para negarle la mirada al monarca.

Fuentes próximas a la Casa Real han afirmado a Periodista Digital que este “infantil y ridículo” comportamiento de Pablo Iglesias no ha hecho más que provocar una sonrisa de Felipe VI (oculto tras la mascarilla) y que posteriormente ha provocado las burlas, bromas o pitorreo, por la insólita reacción de quien es a día de hoy vicepresidente del Ejecutivo, del personal de la Casa Real allí presentes en el acto. Un gesto de Iglesias, tal y como confirman las mismas fuentes, que también ha provocado posteriormente y ya en off the record comentarios jocosos del propio Don Felipe.

Tampoco ha pasado desapercibido el comportamiento de la pareja de Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha negado la reverencia al Rey y que ha acudido al acto luciendo un traje del color de su partido, el morado, cosa que también ha dado lugar a alguna sonrisa que otra.

Los otros ministros de Unidas Podemos también han saludado al monarca con el mismo y discreto gesto que el vicepresidente y su mujer; negándoles la protocolaria reverencia mientras que la mayoría de los socialistas le han hecho la reverencia, le han dedicado un movimiento de cabeza con mayor inclinación o se han llevado la mano al corazón.

Las redes sociales no han tardado en criticar el comportamiento de los ministros de Pedro Sánchez, especialmente duros han sido contra el ya mencionado Pablo Iglesias o el comunista Alberto Garzón.