Pablo Casado se planta ante las formas matoniles de Pedro Sánchez: «A mí no me presiona nadie, y menos alguien como usted»

Pablo Casado ha ajustado cuentas con el presidente de Gobierno durante la sesión plenaria de este miércoles 14 de octubre de 2020 en el Congreso de los Diputados.

El jefe de la oposición ha exigido al presidente de Gobierno que cese de una vez a Pablo Iglesias y ha asegurado que no permitirán el atropello que el Ejecutivo y sus socios pretenden perpetrar para renovar el Consejo General del Poder Judicial.

Casado: Usted llegó al poder en una moción de censura basada en una mentira y dando lecciones de ejemplaridad. Ahora que la AN acusa a su vicepresidente de tres graves delitos con agravante de género, ¿por qué no le cesa?

Y explique porque amenaza a toda España con una reforma ‘a la polaca’ de la renovación del CGPJ que acabaría con la separación de poderes.

Mientras no elimine ese atropello, no hay nada que pactar. A mí no me presiona nadie, y menos alguien como usted. (aplausos). No permitiremos que meta de caballo de Troya contra la reforma constitucional a un partido imputado como Podemos que arremete contra el juez que les investiga y contra el Rey. «Me puedo entender con Podemos para aprobar el Ingreso Mínimo Vital pero nunca para que jueces y fiscales estén a sueldo de Iglesias y de Monedero». Esto lo dijo usted hace 4 años. Cumpla de una vez con su palabra y cese al señor Iglesias