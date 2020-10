Casado vuelve a retratar a un Gobierno a la huida: «Señor presidente ausente, ¡qué envidia ver a Merkel y a Macron liderando la respuesta a la pandemia!»

Pablo Casado (PP) ha intervenido este 29 de octubre de 2020 como respuesta al ministro Salvador Illa, que ha defendido desde el estrado la declaración del estado de alarma.

Illa le ha vuelto a pedir al PP que apoye la prórroga -para la que el Gobierno ya cuenta con un amplio respaldo parlamentario- «por sentido de estado».

Casado reconoció que no tenía previsto intervenir esta vez pero acabó haciéndolo «por alusiones».

Señor ministro de Sanidad y señor presidente ausente, qué envidia observar a la canciller Merkel y Macron dirigiéndose ayer a la nación para decir que lideran la respuesta a la pandemia. Dice que la eficacia ha sido contrastada. ¿Es para usted eficacia 60.000 muertos que no reconoce ni su Gobierno? ¿O el récord de sanitarios contagiados?». ¿Es eficaz que hayamos mentido a los organismos internacionales? Esperaba un poco más de humildad y respeto a los fallecidos. Una vez más el Gobierno vuelve a tropezar la misma piedra. ¿Qué expertos si llevan ocho meses ocultando estos supuestos criterios científicos? El 5 de julio el ausente presidente Sánchez dijo que habíamos derrotado al virus. ¿En qué quedamos? ¿Había que irnos de vacaciones?

El líder del PP ha hecho referencia en varias ocasiones a la «ausencia» del presidente Sánchez en su escaño: «Les gusta gobernar sin control judicial porque gobiernan muy mal. Lamento que hoy no esté el señor Sánchez dando la cara ante el parlamento. Yo no pensaba intervenir si no lo hacía él, pero encima vienen aquí a difamar al PP y echándole en cara a sus comunidades autónomas no aplicar los únicos recursos que les permiten utilizar. La nuestra será una abstención crítica».

Abascal: «Quiero denunciar la ausencia del emperador»

El líder de VOX, Santiago Abascal, también denunció la no presencia del socialista:

«Ha decidido que este debate que va a afectar a la vida de los españoles no iba con él, ha estado sentado un rato pero no tenía que subir a la tribuna a debatir con los grupos. Este gobierno pretende que el parlamento le otorgue poderes para limitar las libertades de los españoles y encima pretende conseguirlo lavándose las manos. El Emperador pretende acumular el mayor poder de la democracia siendo el gobernante con menos escaños. El tirano en prácticas no está ni en la tribuna ni en el parlamento. El líder de la servil oposición tampoco pensaba intervenir hasta que se han visto aludidos».

Illa advierte que nos espera un «invierno largo»

«No es momento de relajar medidas. Los próximos meses serán muy duros». Esta fue la advertencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa para defender la permanencia del estado de alarma durante seis meses.

Así, el titular de Sanidad envió un mensaje a la población para que prosigan sin «relajar las medidas» contra el coronavirus, a pesar de «estar cansados» de «no poder abrazar» a sus familiares. Illa lanza este mensaje de prudencia después de acudir al fiestón de Pedrojota Ramírez en pleno estado de alarma. De locos.

En esta línea, Illa anticipó que el invierno y las fiestas de Navidad serán diferentes y estarán marcadas por la pandemia, motivo por el que la ciudadanía deberá adaptarse a estas condiciones.

«Estamos ante unas semanas y unos meses que van a ser muy duros, llevamos mucho tiempo conviviendo con el virus y queda un horizonte amplio por delante», advirtió.

«Nuestra certeza es que hace falta esforzarse más para proteger a los más vulnerables, al sistema nacional de salud y a los profesionales», ha concluido.