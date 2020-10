Rosa Díez desenmascara el ‘feminismo’ de Montero: «Suerte que nuestros empresarios no son así»

Rosa Díez ha desenmascarado el feminismo del que presume Irene Montero, ministra de Igualdad.

Díez ha afeado a la podemita el argumento que ha utilizado para justificar el despido de Teresa Rodríguez durante su baja de maternidad: «La política sigue».

La ex líder de UPyD decía que ese argumento lo podría aprovechar cualquier empresario para despedir, por ejemplo, a una mujer embarazada pero que por suerte el empresariado español es mucho «menos sectario» que los ministros de este Gobierno.

Irene Montero se ha olvidado de la Igualdad que pregona desde su ministerio y ha justificado la expulsión de Teresa Rodríguez del grupo del Parlamento autónomico Podemos Andalucía durante su baja por maternidad: «La política no para mientras estamos de permiso», ha dicho.

Montero, a priori defensora de las mujeres, para la que recibe un generoso presupuesto, esta vez ha optado por abrazar la política más neoliberal posible que ella y los suyos tanto critican. «Yo he tenido dos embarazos muy seguidos, y la política no para mientras estamos de permiso», ha confesado en una entrevista con RNE.

La dirigente andaluza mostraba su sorpresa en redes sociales y la actual ministra seguía con ganas de ‘guerra’: «Que te compares con una trabajadora precaria despedida es bochornoso».

Teresa, no te han despedido. Sigues siendo diputada y cobras todo tu salario de política aunque te hayas ido del partido que te llevó a las instituciones. Que te compares con una trabajadora precaria despedida es bochornoso. Nuestro adversario es el machismo: combatámoslo juntas pic.twitter.com/RS1B0Ujnhw

La política andaluza reconocía a sus seguidores que no se esperaba esto de la ministra de Igualdad.

La Ministra de Igualdad defendiendo en Radio Nacional que se me expulse del Grupo Parlamentario mientras estoy de permiso de maternidad porque a ella la derecha también la ha atacado mientras lo estaba. «La política no para», ha dicho. Esto tampoco me lo esperaba.

Pensaba que la «sororidad» era una línea roja, un consenso incuestionable entre las que nos llamamos feministas, una solidaridad de género que va más allá de nuestras posiciones políticas, pero no.