Rodríguez deja KO a Montero: «No estoy en política por dinero porque yo sí tengo curro al que volver»

Siguen las puñaladas entre Teresa Rodríguez e Irene Montero. Así que cojan palomitas y acompáñenos en esta historia de amor y odio.

Montero, tras su entrevista en RNE que fue comentada por la propia política andaluza en Twitter, entró en el cuerpo a cuerpo de la red social y le dedicó las siguientes palabras cariñosas:

La respuesta de la aludida no se hizo esperar:

No me he comparado con una precaria, he dicho que el argumento es el mismo.

Cobro mi salario de profesora, el resto lo dono. Todo el mundo sabe que no estoy en política por el dinero porque yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio.

Mujer, yo no hubiera entrado en lo personal, hablaba de tu argumento para justificar mi expulsión, pero tú no has dudado y a mí me duele un poco el cuerpo de recibir palos en estos días.