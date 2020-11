La web del ministerio de Sanidad hunde a Salvador Illa: “los test no valen para nada”

“Estad atento a lo que vais a ver, si vosotros entráis aquí en una parte donde pone ‘Sanidad’ y accedéis a ciudadanos”…. De esta forma arranca un vídeo que, tal y como ha podido comprobar Periodista Digital, se está haciendo viral en las redes sociales y vía WhatsApp.

El contenido de estas imágenes es inquietante no por lo que dice el interlocutor sino por lo que afirma la web del propio ministerio de Sanidad sobre la credibilidad y validez diagnóstica, para detectar la Covid-19, de sus test.

El texto de Sanidad deja al ministro Salvador Illa, y al Gobierno, a los pies de los caballos porque arruina la fiabilidad de los test y a su propio Estudio Nacional de sero-Epidemiología de la Infección por SARS-CoV-2. El vídeo hace un recorrido a la web de Sanidad y se detiene en varios puntos que, cuanto menos, dejan desconcertados a quienes lo lean en el apartado de ‘preguntas frecuentes’.

Así, la primera de las ocasiones en que el texto oficial duda de sus test aparece en el punto 6 de ese apartado para resolver las dudas y responde de esta manera a la pregunta de “¿el test que me van a hacer es fiable’”:

“No existen por el momento grandes estudios de validación, como nos gustaría”, dice el texto que añade, para rematar, “Es importante que tenga en cuenta que medir el contacto con el coronavirus no es suficiente para diagnosticar COVID19 y tampoco nos dice si usted es o no contagioso en este momento”.

Una realidad que Sanidad, pese a que lo en público afirma el ministro Illa o el resto del Gobierno que toman estas mediciones para decretar estados de alarmas o confinamientos, repite respondiendo a la duda “Tengo síntomas y me han hecho en test rápido y el resultado ha sido positivo. ¿Qué tengo que hacer?”…

La respuesta es demoledora:

“Con la información que proporciona el test no podemos hacer el diagnóstico de COVID-19 y tampoco podemos saber si es contagioso/a ahora mismo”.

Sanidad repite en otros puntos: “Un resultado negativo en el test rápido no demuestra que usted está libre de la enfermedad. Este test no diagnostica la enfermedad. Tampoco nos dice si usted es contagioso o no”.

“Lo que estos test no hacen es diagnosticar la enfermedad llamada COVID-19, ni permitirle saber si es o no contagioso/a. Hay personas infectadas, especialmente en los primeros días, que aún no tienen defensas y dan negativo en este test. Tampoco todas las personas con defensas dan positivo, sobre todo si sus niveles de defensas son bajos. Podría haber también casos en los que el test fuese positivo por error (son herramientas recién fabricadas y aunque las hemos probado antes de iniciar el estudio los datos que tenemos no excluyen esa posibilidad)”, reconoce en otro punto Sanidad.

Y el remate final del Ministerio: “Por todas estas razones, estos test no se recomiendan aún para diagnóstico clínico”.