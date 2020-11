El bochorno de Aguado es infinito: hace oposición a Díaz Ayuso para satisfacer a TVE

Ignacio Aguado (Ciudadanos) sigue haciendo oposición al gobierno del que él mismo forma parte.

El vicepresidente madrileño, en esta ocasión, ha demostrado su actitud arribista en TVE, un canal donde se recibe muy bien estas cosas.

En una entrevista en ‘La hora de la 1’ de Televisión Española, Aguado volvía a contradecir en público a Isabel Díaz Ayuso.

Con las competencias que tenemos en la Comunidad de Madrid podemos tomar medidas. Pero también puede tomar otras Castilla y León o Andalucía. ¿Y qué nos encontramos? Una ensalada de medidas donde la gente no tiene ni idea que se puede o que no se puede hacer. Porque no hay una estrategia de país.

El otro día salía Sánchez diciendo que vienen semanas duras, pero no aportó una sola medida. Hay que tomar medidas concretas. Los cierres perimetrales de Madrid están funcionando. Junto con el resto de medidas, como las zonas básicas de salud. Yo creo que estos cierres perimetrales sería positivo que se extendiera al menos hasta finales de noviembre.