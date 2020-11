Verstrynge deja KO a Monedero al pronosticar la caída del Gobierno de Sánchez: «No resistirán la pandemia»

Jorge Verstrynge ha provocado un terremoto en Podemos al pronosticar en el programa ‘En la Frontera’, que presenta Juan Carlos Monedero en Público, la caída del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez.

Verstrynge, ideólogo de Podemos, echó cuentas sobre las consecuencias de la moción de censura valorando un resultado muy positivo para VOX.

«La moción de censura. que es constructiva porque se inventó para que no hubiera desestabilización a lo Weimar en Alemania, fue la consagración de VOX. Y el PP ha pasado de derechita cobarde a derechita traidora. Dicen que (Pablo) Casado estuvo muy bien, tan bien que le felicitó Pablo Iglesias (risas). Las bases del partido se habrán echado a temblar».

Monedero ya estaba descolocado. «¿Macrón o Merkel le bastan al PP para gobernar?», preguntó el exasesor del sátrapa Maduro.

«Eso no le vale a Casado. VOX va a utilizar que de pronto a Casado le ha salido un alma oligárquica pidiendo el regreso del viejo bipartidismo que arranca de Cánovas. «De pronto el señor Casado se arrima al PSOE para repartirse el poder», dirá VOX».

El gurú podemita afirmó que a él le llega información de que «VOX que están batiendo record de afiliación» y ha sido muy crítico con Pablo Casado.

«Dicen muchos que ‘las elecciones solo se ganan en el centro’. Ya, pero no es el caso ahora. Cuando el PP giraba al centro, se aseguraba de que no tenía nada a su derecha. Ahora tiene a VOX. Cuidado. Que puede funcionar.

«Yo no entendí el ataque personalizado de Casado a Abascal. No fue elegante. Podía haber dicho lo mismo de la misma manera. Yo sí me creo que hay una afiliación masiva en VOX».