Necesita la sociedad un partido contra el hambre que plante cara a esta partidocracia corrupta que nos inunda de basura.

Ayer recibí un vídeo en el que un hombre llorando, subido al muro del Tajo de Ronda, quería arrojarse al vacío. Dos policías de un coche zeta lo evitaron. El video acaba bien, con el hombre abrazado a un policía. Lo difundí con un texto que decía: “Las colas del hambre. Suicidio frustrado de un hombre desesperado en Ronda. Malditos todos los políticos de la Casta corrupta que están provocando esto. En sus coches oficiales ignoran al pueblo que llora y sangra en la miseria. Tendrán que pagarlo”. Me acababan de contar que un matrimonio, ambos directores generales, van desde su pueblo a Mérida a diario, cada uno en su coche oficial pudiendo ir juntos. Pompa y boato sobre el hambre de la gente. Sociolistos corruptos.

Aunque los políticos en sus cómodas vidas, con sus familias colocadas, sus chiringuitos y demás mamandurrias no lo quieran ver, aunque los medios de comunicación no lo difundan, hay colas de hambre en muchas ciudades españolas. Hay mucha gente desesperada que acude a bancos de alimentos. Y a nadie parece importarle. Millones de personas bajo el umbral de la pobreza mientras abundan los coches oficiales y los amigos colocados con salarios obscenos. Hay enfermos que morirán por retraso en la asistencia sanitaria, meses de retraso para cobrar por atasco del SEPE, ancianos haciendo colas de pie durante horas en acceso a hospitales.

España necesita un partido contra la corrupción del sistema porque Podemos fue un engaño. La justicia social, que nadie pase hambre, como ideología. Necesita la sociedad un partido contra el hambre que plante cara a esta partidocracia corrupta que nos inunda de basura. No podrán impedir que, si hay hambre y miseria, haya movilización ciudadana. Todo lo pacífica que sea posible, pero este país no soporta más mindundis enchufados, más estructura mastodóntica a mayor gloria de políticos y colocados con salarios de maharajás mientras el pueblo permanece en la miseria.

Los líderes de los partidos alcanzan pactos para formar gobierno. En democracia, en un Estado de derecho que aplicara unas mínimas normas de lógica racional, no se permitirían estafas. Una estafa política y moral que descalifica y deslegitima a cualquier político es pedir el voto para hacer una cosa y el día después de las elecciones hacer la contraria. Sánchez hizo campaña contra podemos por ser muy negativo para el país y la ciudadanía y 24 horas después de las elecciones lo abrazó para conseguir el poder. Eso no sería aceptable en ninguna democracia digna de tal nombre, pero España no es una democracia (es una partidocracia corrompida por las prácticas de la Casta política). No existe decencia, nadie predica con el ejemplo comportándose los políticos como en un régimen feudal donde ellos son la clase privilegiada. Solo hay que ver sus pensiones, coches oficiales, donde viven y cómo se comportan.

El presidente de gobierno de Países Bajos va a su despacho en bicicleta. Vive en un apartamento que paga él, su ropa y comida la paga él, y cuando viaja de vacaciones se paga billete y alojamiento. La jefa de gobierno alemana, igual. Y otros varios. Democracias dignas de tal nombre. El presidente de España tiene dinero sin límite para gastos de ropas, comida, caprichos, sirvientes, médicos, varios palacios, coches, helicópteros, aviones, con todos los gastos pagados para desplazarse por asuntos oficiales o particulares donde quiera él y su familia. Esto no es una democracia, es un estercolero. Millones se quedan atrás, no salimos juntos, ni más fuertes. La propaganda fascista bolchevique no sirve. Que nadie pase hambre o el pueblo se rebelará.