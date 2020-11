La oposición advierte de la que se nos viene: «Este Gobierno quiere censurar a los medios que no le aplauden»

La oposición reacciona y tiene claro que la creación de un ‘Ministerio de la Verdad’, por parte del Gobierno, para censurar a los medios críticos, y que ya viene recogido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este mismo 5 de noviembre, es una peligrosa anomalía.

VOX era de los primeros en alzar la voz:

El Gobierno crea un Ministerio de la Verdad para controlar las opiniones de los españoles en las redes sociales y censurar a los medios que no le aplauden.

Denunciaba el partido de Abascal en su cuenta de Twitter.

El portavoz de VOX en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, también denunciaba en su Twitter esta nueva maniobra del Gobierno de Pedro Sánchez.

Cuando no sepamos explicar a nuestros hijos cómo se deterioró todo tan rápidamente en España, que no se nos olvide incluir este capítulo. El totalitarismo soñado por los comunistas no llegó por la revolución, sino poco a poco, con el colaboracionismo de demasiados. #SoloQuedaVox