El documento que evidencia las mentiras de Simón para tapar a Sánchez e Iglesias

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, acumula ya un largo historial de fallos, disparates y equívocos varios.

La primera, en la frente, el experto apareció el 31 de enero prometiendo que «España no va a tener más allá de algún caso por coronavirus diagnosticado» y que no era necesario llevar mascarillas. Meses después, y con más de 60.000 fallecidos asegura que «en España no hay confinamiento y probablemente no llegue a ser necesario».

También el Sindicato de Enfermería pidió su dimisión después de emitir bochornosos comentarios sobre las profesionales sanitarias. Ahora, Simón añade un escándalo a su historial. Según publica este 6 de noviembre de 2020 Antonio Naranjo en esDiario, Fernando Simón mintió para excusar a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias cuando se saltaron la cuarentena obligatoria por los positivos por coronavirus de sus parejas respectivas, Begoña Gómez e Irene Montero.

Esa es la conclusión a la que ha llegado el citado medio después de una investigación realizada de marzo a noviembre. De esta forma, el experto elaboró una coartada falsa con el fin de evitar que dieran explicaciones. Algo que ahora desmiente el propio ministerio de Sanidad.

Sánchez e Iglesias carecían de un permiso especial para saltarse la cuarentena obligatoria

Los líderes del Gobierno de coalición siguieron realizando actividades tanto públicas como de ámbito privado. Ante esto, Fernando Simón recurrió a unas «excepciones razonables» que, en teoría, estaban «recogidas en documentación del Ministerio de Sanidad y pactadas incluso con las Comunidades Autónomas«, explica el digital.

Lo cierto es que no poseían ningún tipo de permiso especial para saltarse el confinamiento al que estaban sometidos por los positivos de sus parejas.

Tiempo después, se desmonta el embuste. A Illa no le ha quedado otra que admitir la mentira elaborada por Simón. Lo ha hecho a través de un documento público, al que ha accedido esDiario, de forma que confirma que no hubo ninguna medida especial para el presidente del gobierno, ni para su vicepresidente.

Illa ha admitido que su ministerio «no ha elaborado ninguna instrucción o documento específico para los miembros del Gobierno».

«Así aparece en la resolución de Sanidad con número de expediente 001-042078. A su vez, la resolución 360/2020 del Consejo de Transparencia del 15 de septiembre obliga a Fernando Simón a aportar los documentos, licencias o protocolos conforme a los cuales apeló para dar cobertura a Sánchez e Iglesias saltándose con ello las normas sanitarias e incumpliendo restricciones», publica el digital.

La explicación que Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, ha emitido al diario es que explicar los detalles de un protocolo que finalmente no existe «no es materia de interés público».

Por su parte, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, Moncloa «se limitó a manifestar que no haría ninguna clase de declaración porque este asunto no es materia de información pública«, afirma el diario.

Mientras, nos implantan su Ministerio de la Verdad para controlar a la prensa.