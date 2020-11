La historia también se contó con renglones torcidos, y con grandes mentiras.

Cuando era joven había decidido ser pianista en un burdel o político profesional. A decir verdad, no hay mucha diferencia. (Harry S. Truman)

En futuras fechas no muy lejanas, José Manuel Sánchez Fornet publicará un libro que narrará con contundencia y veracidad, la historia real y mucha no conocida de asuntos que alarmaron a toda nuestra sociedad. La historia que nos contará en su libro fue vivida en gran parte mientras dirigió el gran sindicato que fue, el Sindicato Unificado de la Policía; hoy objeto del desastre y sometido como representante de los policías al mayor de los desprestigios, fruto de una enorme derrota electoral en las pasadas elecciones.

Hay actitudes importantes en la vida como pueden ser ver a un hombre luchando incansablemente contra la adversidad, pero hay otro superior, que es ver a un hombre ponerse a su lado sin pedir nada a cambio, ese es el carácter de nuestro gran compañero Fornet, lo hizo día a día por todos los miembros de las FSE –Fuerzas Seguridad del Estado– y de la sociedad civil y sigue haciéndolo. Líder incansable a favor de la transparencia, de los derechos humanos, de la democracia, y como no, de todos los miembros fuerzas de seguridad del estado, un profesional de las fuerzas de Seguridad del Estado que vale más por lo que calla que por lo que habla, y próximamente nos contará muchas cosas que no sintonizan con la verdad real, política e interesada que desde el poder nos vendieron y nos siguen vendiendo en una democracia pactada y secuestrada por los indecentes que siempre han dirigido España. Ver+ Un poco de historia democrática

En breves apuntes nos dice: Escribir un libro de historia de cuarenta y cuatro años –44–, de la policía –desde 1976 hasta el 2020—no es fácil. Es un reto que creo está casi superado. Voy a empezar el penúltimo repaso para no incurrir en la “coma asesina” mayúsculas de “Policía” indebidas o “Rey”, y frases o asuntos que…… . La historia del SUP –Sindicato Unificado de Policías– sirve para recorrer el 11-M, ETA, GAL, vulneración de los derechos civiles y sistemáticos en España, la tortura, Villarejo, el “Chivatazo”, policías entre héroes, corruptos y canallas, delincuentes de uniforme y héroes sin recompensa. De esto irá el asunto, estén repetidos; después vendrá la última lectura y selección de fotografías sobre hechos relatados y una vez listo, el último repaso general antes de ir a la editorial. Son cuatrocientas –400—páginas en ordenador, el doble en páginas de libro. Espero en pocas semanas, humo blanco.

Para finalizar, Fornet es un policía activista, histórico y muy querido, con una influencia notoria en muchos círculos sociales, y que después de dejar voluntariamente la dirección del SUP, un sindicato histórico y donde muchos Guardias Civiles recibimos apoyo como si fuera nuestra casa, Ver+ Vídeo historia persecución en democracia UMD Verdes presenta aún mucha historia que escribir, muchas que avalamos nosotros, porque son y somos decenas y cientos de compañeros de la Guardia Civil y de la Policía los que seguimos estando a su lado y en disposición de estar en donde siempre hemos estado , en el círculo de los valores, de la democracia y de los derechos humanos. Fornet nos deleitará con las verdades reales y muchas no oficiales.

Tricornios en Democracia y los Guardias Civiles que han luchado y formado una barrera en favor de los derechos humanos, la transparencia y la justicia, siempre recordarán a nuestro compañero como uno de los importantes en el desarrollo y logro del derecho de asociación y de los derechos humanos de los Guardias Civiles, que todavía la día de hoy espera respuestas y soluciones de éste y de anteriores gobiernos de indecentes que arruinaron España.